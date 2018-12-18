Происшествия

Мамаев попросил у суда разрешения встретить Новый год с семьёй
RT на русском
04:17

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев попросил у суда разрешения встретить Новый год с членами своей семьи.
RT на русском04:17
Павел Мамаев
Это на данный момент достойное возмещение, так как один из защитников сказал, что на практике малый вред — это 30–50 тысяч. Мы полностью сотрудничаем со следствием. И сдали все документы. Позвольте встретить Новый год с моими детьми, с моей семьей.
— Павел Мамаев, российский футболистРЕН ТВ 04:00

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Мамаев попросил суд встретить Новый год с семьей

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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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