Футбол

Мамаев переселился в 12-местную камеру ради игры в футболМосковский Комсомолец 05:43

По словам правозащитника, футболист "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка" даже пошел на ущемление своих прав и попросил перевести его из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иметь возможность играть в футбол с другими заключенными.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ущемление прав»: почему у Мамаева 11 сокамерников, у Кокорина - один

Газета.Ru06:27

Мамаев попросился в 12-местную камеру ради игры в футбол

РЕН ТВ05:58

Мамаев регулярно играет в футбол в «Бутырке»

Известиявчера в 21:05

Мамаев пошел на жертвы ради футбола

Lenta.ru02:53

Мамаев перевёлся в 12-местную камеру ради футбола

News.ruвчера в 22:59

В ОНК рассказали, как часто Мамаев играет в футбол с сокамерниками

RT на русском03:11

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

РИА Новостивчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:32
Политика

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва

Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев назван «Певцом года»

Вчера в «Крокус Сити Холл» состоялась церемония награждения музыкальной премии «Жара Music Awards». Сергей Лазарев признан лучшим из лучших.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Лолита впервые озвучила причины расставания с Цекало

Обновлено в 10:51
Политика

Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева продемонстрировала семейную идиллию

Время от времени в микроблоге модели появляются трогательные семейные фото с малышом.
Обновлено в 06:44
Общество

Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы

Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:23
Авто

Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей

Обновлено в 03:35
Здоровье

Врачи новой специальности появятся в России в 2020 году

Новая медицинская специальность появится в нашей стране уже в 2020 году.
Обновлено в 09:42
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах

На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Спорт

Тарасова послала к чертовой матери экс-футболиста Зырянова

Обновлено в 09:05
Спорт

Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet

Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Политика

В Иране пообещали приравнять армию США к группировке «ИГ»

Иран в случае внесения Вашингтоном элитных частей иранской армии - Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - в список иностранных террористических организаций приравняет американскую армию к ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГ").
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Польша намерена закупить у США истребители F-35

Польша планирует закупить у США 32 истребителя пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Обновлено в 10:17
Здоровье

В Башкирии выявили ещё один случай заболевания корью

В Башкирии зарегистрирован ещё один случай заболевания корью. Сегодня непривитыми остаются примерно 4 664 взрослых и 2 890 детей.
Обновлено в 10:31
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Происшествия

В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку

В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Политика

Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом

Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Обновлено в 11:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное