Футбол
Мамаев переселился в 12-местную камеру ради игры в футболМосковский Комсомолец 05:43
По словам правозащитника, футболист "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка" даже пошел на ущемление своих прав и попросил перевести его из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иметь возможность играть в футбол с другими заключенными.
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