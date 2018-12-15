Футбол

Мамаев переселился в 12-местную камеру ради игры в футболМосковский Комсомолец 05:43

По словам правозащитника, футболист "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка" даже пошел на ущемление своих прав и попросил перевести его из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иметь возможность играть в футбол с другими заключенными.
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