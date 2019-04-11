Мамаев открыл счет на 500 тысяч рублей на имя СоловчукаМатч ТВ 11:28

Футболист Павел Мамаев открыл счет на 500 тысяч рублей на имя водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Потерпевший пока не готов им воспользоваться.

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