Происшествия
Мамаев открыл счет на 500 тысяч рублей на имя СоловчукаМатч ТВ 11:28
Футболист Павел Мамаев открыл счет на 500 тысяч рублей на имя водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Потерпевший пока не готов им воспользоваться.
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Политика
Порошенко планирует стать депутатом Европарламента
Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Обновлено в 12:12
Общество
ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Игры
«Фронтовой механик» в War Thunder: 6 редких единиц техники для участников акции
Самые успешные механики в награду получат редкие модели техники: САУ VFW, морской охотник МПК Пр.122бис, перехватчик Ju 388 J, ОБТ Merkava Mk.1 и легкий крейсер HMS Tiger, а также уникальные камуфляжи для них.
Обновлено в 12:14
Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Политика
Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой
В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к созданию видеоролика, в котором соперника Порошенко по президентской гонке Владимира Зеленского сбивает грузовик.
Обновлено в 11:30
Политика
Лукашенко сделал заявление о России: «Обнаглели»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло".
Обновлено в 04:38
Политика
Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей
Вестминстерский магистратский суд Лондона оставил под стражей основателя WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа, задержанного в посольстве Эквадора в Лондоне по запросу США.
Обновлено в 10:02
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Руководителя московского отделения «Другой России» задержали в трамвае
Полицейские задержали в трамвае руководителя московского отделения незарегистрированной партии Другая Россия Ольгу Шалину, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Lamborghini олигарха Аристова опять попал в ДТП в Челябинске
Авария случилась возле ТРК "Куба" В Челябинске автомобиль олигарха Александра Аристова Lamborghini Aventador попал в ДТП.
Обновлено в 10:17
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD
Обновлено в 11:44
Политика
Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа
Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.
Обновлено в 11:39
Космос
В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан
ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Автоспорт
Квят рассказал о работе болида «Торо Россо» на старте сезона
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал свои выступления на первых двух Гран-при нового сезона.
Обновлено в 08:59