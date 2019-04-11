Происшествия

Мамаев открыл счет на 500 тысяч рублей на имя СоловчукаМатч ТВ 11:28

Футболист Павел Мамаев открыл счет на 500 тысяч рублей на имя водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Потерпевший пока не готов им воспользоваться.
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Избитый водитель объяснил, почему не принял 500 тысяч рублей от Мамаева

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Мамаев открыл счет на 500 тысяч рублей на имя Соловчука

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Участник конфликта с Кокориным и Мамаевым оценил расходы на лечение

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Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч

Спорт-Экспресс11:20

Оппонент Кокорина и Мамаева в драке потратил на лечение 400 тысяч рублей

REGNUM11:53
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Политика

Порошенко планирует стать депутатом Европарламента

Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Обновлено в 12:12
Общество

ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Финансы

Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ

Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения

Обновлено в 06:15
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией

Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Игры

«Фронтовой механик» в War Thunder: 6 редких единиц техники для участников акции

Самые успешные механики в награду получат редкие модели техники: САУ VFW, морской охотник МПК Пр.122бис, перехватчик Ju 388 J, ОБТ Merkava Mk.1 и легкий крейсер HMS Tiger, а также уникальные камуфляжи для них.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Экономика

Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год

Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Политика

Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции

Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Политика

Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой

В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к созданию видеоролика, в котором соперника Порошенко по президентской гонке Владимира Зеленского сбивает грузовик.
Обновлено в 11:30
Политика

Лукашенко сделал заявление о России: «Обнаглели»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло".
Обновлено в 04:38
Политика

Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей

Вестминстерский магистратский суд Лондона оставил под стражей основателя WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа, задержанного в посольстве Эквадора в Лондоне по запросу США.
Обновлено в 10:02
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика

Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Энергетика

Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

Обновлено в 12:12
Происшествия

Руководителя московского отделения «Другой России» задержали в трамвае

Полицейские задержали в трамвае руководителя московского отделения незарегистрированной партии Другая Россия Ольгу Шалину, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Lamborghini олигарха Аристова опять попал в ДТП в Челябинске

Авария случилась возле ТРК "Куба" В Челябинске автомобиль олигарха Александра Аристова Lamborghini Aventador попал в ДТП.
Обновлено в 10:17
Общество

Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

Обновлено в 11:44
Политика

Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.
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Шоу-бизнес

Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа

Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.
Обновлено в 11:39
Космос

В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан

ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Автоспорт

Квят рассказал о работе болида «Торо Россо» на старте сезона

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал свои выступления на первых двух Гран-при нового сезона.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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