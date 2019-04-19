Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»Sports.ru 12:14

Краснодар — Зенит
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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