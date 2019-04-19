Футбол
Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»Sports.ru 12:14
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
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Политика
Зеленский назвал себя «приговором Порошенко»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что он не является оппонентом действующего президента Украины Петра Порошенко, поскольку он — приговор главы государства.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Политика
Модератор теледебатов сообщила об угрозе теракта в студии с Порошенко
Модератор теледебатов кандидатов в президенты Украины Мирослава Барчук заявила, что в полицию поступил звонок о возможном теракте в студии «Общественного телевидения».
Обновлено в 14:22
Футбол
Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Наука
Пристрастие элиты к алкоголю 5 веков сохраняло империю Вари стабильной
По мнению авторов статьи, доступность ритуальных сосудов и пива для элиты могла служить одним из факторов, которые позволили сохранить стабильное государство в течение 500 лет.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил «оранжевый» УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Футбол
Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в мире
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.
Обновлено в 11:58
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Происшествия
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Ранее ТАСС со ссылкой на источники в уфимской больнице сообщал, что врачи диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга.
Обновлено в 13:49
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского завершились
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Киеве завершились.
Обновлено в 13:22
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко привели к транспортному коллапсу
Полицейские призвали водителей отнестись с пониманием к транспортному коллапсу, к которому привели дебаты кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Индия срочно закупает израильские противотанковые комплексы Spike
Министерство обороны Индии сделало срочный заказ на партию израильских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike, сообщается 19 апреля на сайте armyrecognition.com.
Обновлено в 09:58
Транспорт
В Нижнем Новгороде появятся скоростные трамваи и выделенные полосы
Для повышения эффективности транспортного обслуживания городские и областные власти предлагают запретить дублирующие маршруты, когда коммерческие «маршрутки» повторяют схему следования муниципального транспорта.
Обновлено в 12:53
Политика
Аксенов сравнил дебаты Порошенко и Зеленского с бесплатным цирком
Глава Крыма прокомментировал прошедшие в Киеве предвыборные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 14:24
Футбол
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ
Обновлено в 14:26
Политика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой
Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка
Обновлено в 03:28
Политика
В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета
Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
Обновлено в 12:07
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Здоровье
Диетологи рассказали, как обрести плоский живот за месяц
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Жителя Крыма приговорили к 6 годам за экстремистские посты в соцсети
«Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным активиста из Крыма Евгения Каракашева в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», - сообщил «Интерфаксу» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
Обновлено в 12:04