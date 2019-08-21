Происшествия
Мамаев не уплатил налоги почти на 500 тысяч рублейBFM.ru 03:40
Отбывающий наказание за драку футболист Павел Мамаев не уплатил налоги на 434 тысяч рублей. Такую информацию нашел ТАСС в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
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с чего всё началось
Выяснилось, что еще задолго до знаменитого дебоша в центре Москвы — в 2015-2016 годах - футболист, просто «забивал» на оплату налогов. В результате у полузащитника Краснодара за два года образовала задолженность в размере 434,144 тысячи рублей и 95 копеек.Московский Комсомолецвчера в 12:52
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