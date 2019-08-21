Происшествия
Мамаев не уплатил налоги почти на 500 тысяч рублейBFM.ru 03:40
Отбывающий наказание за драку футболист Павел Мамаев не уплатил налоги на 434 тысяч рублей. Такую информацию нашел ТАСС в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
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с чего всё началось
Приключения с законом футболиста Павла Мамаева, который в скором времени может выйти из тюрьмы, похоже, на этом не закончатся. После отсидки полузащитнику придется оплатить долг — более 434 тысяч рублей.Московский Комсомолецвчера в 12:52
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Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
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Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
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Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
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Представители компании Toyota объявили о готовности запустить в Санкт-Петербурге производство новой генерации модели Toyota RAV4 с 1 октября текущего года.
Обновлено в 05:12
Происшествия
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По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Авто
Lexus занял первое место в рейтинге удовлетворенности потребителей
На третьем месте была ничья с семью брендами, поскольку Audi, BMW, Honda, Infiniti, Lincoln, Subaru и Volvo получили по 82 балла.
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Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
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Авто
Электрический внедорожник Ford Mustang EV вывели на испытания
В Сети появились шпионские снимки нового внедорожника Ford Mustang EV, который работает на электрической тяге.
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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
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Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
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Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране
Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.
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Армия и оружие
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Турция наращивает военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, заявил в среду представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
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Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
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