Приключения с законом футболиста Павла Мамаева, который в скором времени может выйти из тюрьмы, похоже, на этом не закончатся. После отсидки полузащитнику придется оплатить долг — более 434 тысяч рублей.

с чего всё началось

Отбывающий наказание за драку футболист Павел Мамаев не уплатил налоги на 434 тысяч рублей. Такую информацию нашел ТАСС в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Мамаев не уплатил налоги почти на 500 тысяч рублей

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