Футболист отметил, по его мнению, это не золотая молодежь, а люди, которые заработали деньги, и они их как хотят, так и могут тратить. Игрок считает, что они эти деньги могут тратить на все, что угодно. Напомним, Кокорин и Мамаев отбывают наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

Мамаев не считает себя и Кокорина золотой молодежью

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