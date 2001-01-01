Футбол

Мамаев не считает себя и Кокорина золотой молодежьюНева Спорт 09:27

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Футболист отметил, по его мнению, это не золотая молодежь, а люди, которые заработали деньги, и они их как хотят, так и могут тратить. Игрок считает, что они эти деньги могут тратить на все, что угодно. Напомним, Кокорин и Мамаев отбывают наказание за участие в двух драках в центре Москвы.
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Мамаев не считает себя и Кокорина золотой молодежью

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