Происшествия
Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»Rambler News Service вчера в 12:26
Оба инцидента произошли в Москве 8 октября. Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря. В последствии арест продлялся до 8 февраля, 8 апреля, а в начале апреля Пресненский районный суд продлил им арест до 25 сентября 2019 года.
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«Был бы рад возможности примириться». Мамаев обратился к Гайсину, которого ударил в кафе
Sport24.ruвчера в 12:16
«Для каждого из нас это останется уроком на всю оставшуюся жизнь». Обращение Мамаева
Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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