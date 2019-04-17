Происшествия

Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»Rambler News Service вчера в 12:26

Оба инцидента произошли в Москве 8 октября. Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря. В последствии арест продлялся до 8 февраля, 8 апреля, а в начале апреля Пресненский районный суд продлил им арест до 25 сентября 2019 года.
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Павел Мамаев: «Степень несоразмерности наказания с поступком — урок на всю жизнь»

Матч ТВвчера в 13:04

Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»

Rambler News Serviceвчера в 12:26

Мамаев: вся та ночь, всё то утро были неправильными

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«Был бы рад возможности примириться». Мамаев обратился к Гайсину, которого ударил в кафе

Sport24.ruвчера в 12:16

Мамаев обратился к Гайсину, Паку и Соловчуку во время суда

RT на русскомвчера в 12:15

«Для каждого из нас это останется уроком на всю оставшуюся жизнь». Обращение Мамаева

Спорт-Экспрессвчера в 12:15

Драка в кафе станет для Мамаева уроком на всю жизнь

REGNUMвчера в 13:10
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Политика

Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Неизвестный застрелил звезду второй части фильма «На игле»

Звезду фильма "На игле 2" и британского чемпиона по боксу в легком весе Брэдли Уэлша застрелили в Эдинбурге.
Обновлено в 02:12
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье

Волынец призвала выдавать детские смеси бесплатно и только по рецепту

Волынец подчеркнула, что детские смеси необходимо продавать только по рецепту врача, чтобы было документальное подтверждение того, что имеются основания перевести ребенка на искусственное вскармливание.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено вчера в 11:49
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии

Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.
Обновлено в 02:15
Футбол

«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.
Обновлено вчера в 15:44
Авто

Стало известно, какой автомобиль признан лучшим в 2019 году

Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено вчера в 06:28
Экономика

Чистая прибыль Morgan Stanley снизилась в I квартале на 9%

Американский банк Morgan Stanley представил сегодня финансовую отчетность, из которой следует, что чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций финорганизации, снизилась по итогам I квартала 2019 года на 9% в годовом сопоставлении до $2,429 млрд.
Обновлено вчера в 08:51
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Сергей Светлаков нагрубил Ксении Собчак и пригрозил расправой

Обновлено в 02:16
Здоровье

Минздрав назвал основную причину смертности в Красноярском крае

Почти 50% смертей в крае приходится на эти две болезни за прошлый год, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.
Обновлено в 02:25
Авто

Внедорожный универсал Subaru Outback 2020 представлен в Нью-Йорке

На открывшемся 17 апреля международном автосалоне в Нью-Йорке компания Subaru официально представила внедорожный универсал Outback нового поколения.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо своей дочери

32-летняя Пелагея впервые показала лицо 2-летней дочери Таисии от 27-летнего хоккеиста Ивана Телегина.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Наука

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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