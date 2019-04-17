Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»Rambler News Service вчера в 12:26

Оба инцидента произошли в Москве 8 октября. Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря. В последствии арест продлялся до 8 февраля, 8 апреля, а в начале апреля Пресненский районный суд продлил им арест до 25 сентября 2019 года.

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