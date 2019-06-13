Происшествия
Мамаев назвал происходящие в суде позоромКомсомольская правда 08:15
Футболист Павел Мамаев назвал позором и шоу для телевидения заседание Мосгорсуда, на котором рассматривают требование прокуратуры вернуть в приговор спортсмена статью о хулиганстве по предварительному сговору.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Происшествия
Сын бывшего вратаря сборной России убил свою мать
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Футбол
Давид Трезеге: «Головину было очень нелегко»
После победы на чемпионате мира-1998 у сборной Франции была очень четкая цель – взять Евро.
Обновлено в 11:40
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Богомолов рассказал Собчак об отношении к соцсетям и личной жизни
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Экономика
Вице-премьер Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Экономика
Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:59
Путешествия
Власти Брюгге решили ограничить число туристов
Бельгийский Брюгге славится своими каналами, брусчатыми улицами и средневековыми зданиями.
Обновлено в 13:27
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, которым он с 1 октября этого года повышает зарплаты судьям в 1,043 раза.
Обновлено в 14:19
Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Авто
Компания Kia презентовала седан Cadenza
Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Технологии
Из-за войны между «Билайн» и Mail.ru у абонентов снизилась скорость подключения к «ВКонтакте»
«Билайн» заявил о технических проблемах со стороны Mail.ru Group, из-за которых абоненты оператора подключаются к сервисам компании («ВКонтакте», «Одноклассникам», «Юле», Delivery Club) со сниженной скоростью.
Обновлено в 13:30
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Россиянка умерла после диабетической комы на Бали
По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.
Обновлено в 06:21
Общество
Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике
Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.
Обновлено в 11:30
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем наряде
Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.
Обновлено в 13:19
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Фуршет и печень
Каждый четвертый житель планеты страдает неалкогольной жировой болезнью печени.
Обновлено в 14:02
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Политика
Трамп продлил санкции против Белоруссии
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.
Обновлено в 13:29
Гаджеты
Oppo представила в России новый бренд доступных смартфонов — Realme
Смартфон представлен в двух цветах: "чёрный бриллиант" и "синий бриллиант". Продажи смартфонов начнутся 17 июня.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Китайские производители смартфонов тестируют замену Android
Подвергшаяся дискриминации властями США китайская компания Huawei совместно с партнёрами из Xiaomi, Oppo и Vivo тестирует операционную систему собственной разработки Hongmeng, призванную заменить Android.
Обновлено в 08:07
Политика
Руководитель МВД Великобритании подписал решение о выдаче Ассанжа США
Руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США.
Обновлено в 06:35