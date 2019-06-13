Происшествия

Мамаев назвал происходящие в суде позоромКомсомольская правда 08:15

Футболист Павел Мамаев назвал позором и шоу для телевидения заседание Мосгорсуда, на котором рассматривают требование прокуратуры вернуть в приговор спортсмена статью о хулиганстве по предварительному сговору.
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«Это позор, очередное шоу». Кокорин и Мамаев отправятся в колонию — суд отклонил апелляцию

Sport24.ru10:40

Мамаев назвал происходящее в суде позором

РИА Новости06:37

Мамаев назвал позором процесс по своему делу

RT на русском05:27

Мамаев — судье: сейчас уже ничего просить не хочу, всё происходящее — это позор

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Футболист П.Мамаев считает, что Мосгорсуд не будет смягчать приговор

Агентство Москва05:31

Мамаев во время заседания по апелляции назвал происходящее позором

Советский спорт05:59

Павел Мамаев: «То, что происходит уже 8 месяцев – это очередное шоу для телевидения»

Спорт-Экспресс05:25
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Происшествия

Сын бывшего вратаря сборной России убил свою мать

Обновлено в 14:39
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
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Футбол

Давид Трезеге: «Головину было очень нелегко»

После победы на чемпионате мира-1998 у сборной Франции была очень четкая цель – взять Евро.
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Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Шоу-бизнес

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Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
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Вице-премьер Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Экономика

Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:59
Путешествия

Власти Брюгге решили ограничить число туристов

Бельгийский Брюгге славится своими каналами, брусчатыми улицами и средневековыми зданиями.
Обновлено в 13:27
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, которым он с 1 октября этого года повышает зарплаты судьям в 1,043 раза.
Обновлено в 14:19
Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Авто

Компания Kia презентовала седан Cadenza

Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Технологии

Из-за войны между «Билайн» и Mail.ru у абонентов снизилась скорость подключения к «ВКонтакте»

«Билайн» заявил о технических проблемах со стороны Mail.ru Group, из-за которых абоненты оператора подключаются к сервисам компании («ВКонтакте», «Одноклассникам», «Юле», Delivery Club) со сниженной скоростью.
Обновлено в 13:30
Хоккей

Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Россиянка умерла после диабетической комы на Бали

По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.
Обновлено в 06:21
Общество

Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.
Обновлено в 11:30
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем наряде

Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Футбол

Азар прошёл медобследование в «Реале»

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.
Обновлено в 13:19
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
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Фуршет и печень

Каждый четвертый житель планеты страдает неалкогольной жировой болезнью печени.
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Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Политика

Трамп продлил санкции против Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.
Обновлено в 13:29
Гаджеты

Oppo представила в России новый бренд доступных смартфонов — Realme

Смартфон представлен в двух цветах: "чёрный бриллиант" и "синий бриллиант". Продажи смартфонов начнутся 17 июня.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

В столице простились со звездой «Голоса» Алексеем Сафиулиным

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Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Гаджеты

Китайские производители смартфонов тестируют замену Android

Подвергшаяся дискриминации властями США китайская компания Huawei совместно с партнёрами из Xiaomi, Oppo и Vivo тестирует операционную систему собственной разработки Hongmeng, призванную заменить Android.
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Политика

Руководитель МВД Великобритании подписал решение о выдаче Ассанжа США

Руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США.
Обновлено в 06:35
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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