Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позоромЖурналистская правда 07:45
Полузащитник «Краснодара» футболист Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении. Корреспондент агентства РИА Новости проинформировал о том, что полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев в ходе рассмотрения жалобы в Мосгорсуде отказался просить суд о снисхождении.
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