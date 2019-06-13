Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позоромЖурналистская правда 07:45

Полузащитник «Краснодара» футболист Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении. Корреспондент агентства РИА Новости проинформировал о том, что полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев в ходе рассмотрения жалобы в Мосгорсуде отказался просить суд о снисхождении.

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Происшествия Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву «Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.

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