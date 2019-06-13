Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позоромЖурналистская правда 07:45
Полузащитник «Краснодара» футболист Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении. Корреспондент агентства РИА Новости проинформировал о том, что полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев в ходе рассмотрения жалобы в Мосгорсуде отказался просить суд о снисхождении.
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