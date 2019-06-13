Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позоромЖурналистская правда 07:45

Полузащитник «Краснодара» футболист Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении. Корреспондент агентства РИА Новости проинформировал о том, что полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев в ходе рассмотрения жалобы в Мосгорсуде отказался просить суд о снисхождении.

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Происшествия Омбудсмен сообщила об освобождении всех подростков после акции 12 июня Полиция отпустила домой всех подростков, которые были задержаны на несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы.

Происшествия Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Экономика В России допустили четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Общество В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

Политика Путин рассказал о неизбежности восстановления отношений с Украиной Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление отношений с Украиной неизбежно.

Авто Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.

Политика В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики» Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.

Футбол Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.

Происшествия СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Финансы ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Политика Пушков иронично оценил решение США изменить написание названия Киева Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал решение Совета США по географическим наименованиям поменять название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv».

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Технологии «Тинькофф» представил голосового помощника Олега Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.

Технологии В российских вузах начнут выдавать электронные дипломы В этом году электронные дипломы будут введены в пяти вузах России, а в 2020 году ‒ еще в пятнадцати.

Происшествия Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.

Политика Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

Политика Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.

Шоу-бизнес Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.

Спорт Крис Фрум перенес операцию и останется в реанимации на несколько дней Четырехкратный чемпион "Тур де Франс" Крис Фрум перенес восьмичасовую операцию после травмы бедра, сообщает Cycling News.