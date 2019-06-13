Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позоромРИА Новости 06:37

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука.
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Павел Мамаев
Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Все происходящее — это позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу.
— Павел Мамаев, российский футболистКубань 24 07:14

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