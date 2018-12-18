Происшествия

Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и Кокорина
ТАСС
вчера в 16:11

Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобу защиты на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАССвчера в 16:11
Павел Мамаев
Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук.
— Павел Мамаев, российский футболистРИА Новости 05:20

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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