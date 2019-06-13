Происшествия

Мамаев назвал судебное заседание позоромГазета.Ru 06:05

В Мосгорсуде проходит рассмотрение жалобы защиты двух футболистов - Александра Кокорина из "Зенита" и Павла Мамаева из "Краснодара", передает "Советский спорт". Во время заседания игрок "Краснодара" выступил с обращение к судье, в котором назвал позором судебный процесс.
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Адвокат Кирилла Кокорина: подкупает заинтересованная позиция обвинителя

Чемпионат06:11

Мамаев назвал судебное заседание позором

Газета.Ru06:05

Мамаев во время заседания по апелляции назвал происходящее позором

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Мамаев назвал позором происходящее в суде

РИА Новости06:08

Столичный суд рассмотрит апелляцию на приговор Мамаеву и Кокорину в четверг

РИАМОвчера в 17:10

Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

ТАССвчера в 17:09
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Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
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Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Происшествия

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Обновлено вчера в 11:30
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Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Хоккей

Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск

В этом году кубок побывает в Новосибирске и Москве (за «Сент-Луис Блюз» играет еще один российский хоккеист Иван Барбашев, ранее выступавший за столичные ЦСКА и «Динамо»).
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Генштаб ВСУ отказался от прохода через Керченский пролив

В ближайшее время украинские военные корабли не будут пытаться пройти через Керченский полив, заявил глава генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 05:56
Футбол

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
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Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

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Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".
Обновлено в 03:58
Экономика

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:06
Авто

Uber готовит беспилотный автомобиль Volvo нового поколения

Обновлено вчера в 13:49
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Спорт

Бадминтонист из Малайзии завершил карьеру из-за онкологии

Трехкратный призер Олимпийских игр, малайзийский бадминтонист Ли Чун Вэй объявил о завершении карьеры из-за онкологического заболевания.
Обновлено в 03:36
Здоровье

Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги

Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Кабмин утвердил Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года

Правительство России утвердило Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.
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Культура

«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
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Общество

Строители Макаровского моста загрязнили городской пруд красной краской

Член «Комитета городского пруда» Алена Цорик рассказала, что рабочие, реконструирующие Макаровский мост, красили его из краскопульта и пролили красную краску в воду.
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Шоу-бизнес

Александр Овечкин с женой зажгли на концерте Ольги Бузовой в Турции

Ольга Бузова с Александром Овечкиным, Анастасией Шубской и Виталием Фридзоном На концерте Ольга исполнила в том числе песню "Водица", клип на которую она презентовала на прошлой неделе.
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Происшествия

Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС.
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Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Политика

Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками

Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Авто

Назван топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Почти две трети владельцев автомобилей Land Rover —64% опрошенных заявили, что они получают удовольствие от езды на своём авто.
Обновлено в 05:04
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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