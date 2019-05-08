Футбол
Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободуRT на русском 11:22
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный до сих пор является игроком «Краснодара» и намерен продолжить спортивную карьеру после выхода на свободу.
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Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичном отказе страны от выполнения обязательств по иранской ядерной программе.
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Обновлено в 14:28
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Обновлено вчера в 14:51
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Политика
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Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)
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Обновлено в 14:45
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Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
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Россияне назвали любимые фильмы о войне
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Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы
Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
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Общество
В Туле открыли первый региональный парк «Патриот»
Картаполов выразил уверенность, что парк станет главной площадкой патриотического воспитания молодежи, демонстрации успехов современной российской армии и предприятий ВПК города Тулы.
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Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
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Общество
Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен
Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
Общество
Писательница Чижова обвиняет Сталина в блокаде Ленинграда
Сталин помогал Гитлеру в уничтожении Ленинграда во время блокады.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 миллиона рублей, что более чем на 1 миллион рублей выше уровня предыдущего года, следует из данных о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
Обновлено в 14:06
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Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
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Армия и оружие
США собрались модернизировать ядерный арсенал «для сдерживания России»
Американский арсенал тактического ядерного вооружения модернизируют «для сдерживания России в Европе», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 15:11
Происшествия
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Обновлено в 02:23
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Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
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Авто
BMW прекращает выпуск 3-Series Gran Turismo
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Обновлено в 03:08
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Авто
Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3
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