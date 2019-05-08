Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободуRT на русском 11:22

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный до сих пор является игроком «Краснодара» и намерен продолжить спортивную карьеру после выхода на свободу.

Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободу

Политика Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичном отказе страны от выполнения обязательств по иранской ядерной программе.

Культура Скончался композитор Евгений Крылатов В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.

Происшествия «Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100 Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.

Происшествия Сегодня огласят приговор футболистам Кокорину и Мамаеву Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому по делу о драках в центре Москвы, произошедших осенью прошлого года.

Политика МИД Британии призывает осудить Россию за поддержку Венесуэлы Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что британское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями Российской Федерации в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.

Авто Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.

Футбол Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм) Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.

Происшествия В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.

Музыка Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.

Политика Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.

Армия и оружие Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме.

Политика Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.

Общество В Туле открыли первый региональный парк «Патриот» Картаполов выразил уверенность, что парк станет главной площадкой патриотического воспитания молодежи, демонстрации успехов современной российской армии и предприятий ВПК города Тулы.

Авто Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».

Футбол УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.

Общество Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.

Общество Писательница Чижова обвиняет Сталина в блокаде Ленинграда Сталин помогал Гитлеру в уничтожении Ленинграда во время блокады.

Общество Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 миллиона рублей, что более чем на 1 миллион рублей выше уровня предыдущего года, следует из данных о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.

Шоу-бизнес Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.

Армия и оружие США собрались модернизировать ядерный арсенал «для сдерживания России» Американский арсенал тактического ядерного вооружения модернизируют «для сдерживания России в Европе», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Происшествия В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100 Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.

Авто BMW прекращает выпуск 3-Series Gran Turismo Баварская компания официально подтверждает прекращение производства модели BMW 3-Series Gran Turismo.