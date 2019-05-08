Футбол
Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободуRT на русском 11:22
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный до сих пор является игроком «Краснодара» и намерен продолжить спортивную карьеру после выхода на свободу.
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