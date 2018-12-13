Общество

Мамаев из «Бутырки» прислал жене букет цветов
Известия
10:31

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, который находится в СИЗО «Бутырка», прислал супруге Алане букет алых роз. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», фотографию записки на фоне цветов жена спортсмена выложила на своей странице в Instagram.
Известия10:31

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Мамаев прислал жене из СИЗО цветы и открытку с подписью

РИА Новости07:20

«Твой муж из «Бутырки»: Мамаев прислал жене букет цветов

ФАН06:47

Мамаев прислал жене цветы из СИЗО

RT на русском06:01

Мамаев отправил жене букет цветов из «Бутырки»

Матч ТВ05:41

«Я тебя люблю, твой муж из Бутырки». Мамаев прислал жене цветы

Спорт-Экспресс05:11

«Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки». Арестованный Мамаев прислал цветы жене, обвинившей его в измене

Sport24.ru04:54

Какая история шокировала вас больше — Кокорина-Мамаева или Глушакова?

Чемпионат05:18
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Здоровье

Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании

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Общество

МВД предложило упростить регистрацию машин

МВД предложило предоставлять услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу "одного окна".
Обновлено в 10:11
Общество

Навальный заявил о вызове к приставам из-за ролика «Он вам не Димон»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что его вызвали к судебному приставу для составления административных протоколов о неисполнении судебного решения.
Обновлено в 09:53
Путешествия

Застрявших в Китае российских туристов начали возвращать домой

Ранее, 12 декабря, стало известно, что российский туроператор «Жемчужная река» продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров

Обновлено в 06:39
Общество

Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за встречу, которую расценил как митинг

Обновлено в 06:15
Общество

Собянин открыл фабрику цифровой печати в технопарке «Калибр»

В технопарке мэру показали прототип навигатора дополненной реальности для концепткаров, работу раскройно-настильного комплекса для пошива современной высокотехнологичной одежды, а также новые цифровые технологии печати на ткани.
Обновлено в 07:47
Транспорт

Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах

Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах Ухудшения ситуации на дорогах к вечернему часу пик ожидает московский Центр организации дорожного движения в связи со снегопадом.
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Общество

В аэропорту Шереметьево установили павильоны для курения

Семь павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек, открыты для пассажиров в международном аэропорту Шереметьево на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Как сообщается в пресс-релизе аэропорта, курительные павильоны находятся на улице вне аэровокзального комплекса на расстоянии более 15 м от входов в соответствии с законом.
Обновлено в 06:37
Общество

Умер создатель радиолокационной станции системы ПРО Москвы

Виктор Слока, разработавший многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) "Дон-2Н" для системы противоракетной обороны Москвы, скончался на 87-м году жизни.
Обновлено в 10:56
Транспорт

Станцию метро «Ховрино» закроют 15 и 16 декабря

Станция московского метро "Ховрино" Замосковорецкой линии будет закрыта в ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, в связи с подключением к сети метрополитена строящейся станции "Беломорская".
Обновлено в 07:43
Общество

Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России

Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке в России выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Общество

Найдены доказательства существования Виктора Пелевина

Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.
Обновлено в 08:24
Общество

В Госдуме назвали идею штрафов за кофе в метро «законодательным зудом»

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов раскритиковал идею увеличить штрафы за проезд в метро с кофе и отметил, что Мосгордуме следует заняться вопросом пробок и коллапсом в метро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:47
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В РПЦ заявили, что сурово наказывать батюшку, полюбившего Gucci и Louis Vuitton, не будут

В Русской православной церкви решили, что необходимости сурово наказывать тверского протоиерея, полюбившего бренды Gucci, нет.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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