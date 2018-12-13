Общество
Мамаев из «Бутырки» прислал жене букет цветов
Мамаев из «Бутырки» прислал жене букет цветовИзвестия10:31
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, который находится в СИЗО «Бутырка», прислал супруге Алане букет алых роз. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», фотографию записки на фоне цветов жена спортсмена выложила на своей странице в Instagram.
Известия10:31
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Ранее, 12 декабря, стало известно, что российский туроператор «Жемчужная река» продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы.
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Найдены доказательства существования Виктора Пелевина
Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.
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В Госдуме назвали идею штрафов за кофе в метро «законодательным зудом»
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В РПЦ заявили, что сурово наказывать батюшку, полюбившего Gucci и Louis Vuitton, не будут
В Русской православной церкви решили, что необходимости сурово наказывать тверского протоиерея, полюбившего бренды Gucci, нет.
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