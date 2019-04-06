Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»РИА Новости вчера в 20:15
Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
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Баскетбол
Рассел Уэстбрук гарантировал себе сезонный трипл-дабл
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили у берегов Крыма
Противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon вечером 5 апреля провел разведку над Черным морем, пролетев вдоль берегов России.
Обновлено в 00:01
Экономика
Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроекты
Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:38
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Политика
Председатель ГД Вячеслав Володин дал интервью интернет-редакции официального сайта
ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Происшествия
При взрывах в Афганистане погибли два человека
Обновлено в 03:03
Общество
В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки
Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:05
Политика
В Венесуэле ожидаются протестные акции
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против неспособности властей обеспечить базовые нужды населения.
Обновлено вчера в 22:06
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Единоборства
DAZN анонсировал бой Усика против Такама
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Батальон военной полиции ЮВО торжественно встретили в Чечне после выполнения задач в Сирии
Отмечается, что прибывших военнослужащих встретили помощник начальника главного управления военной полиции ВС РФ полковник Сергей Кучерявый, командующий 58-й общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков, военком Грозного Ахмед Джайрханов, представители командования военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Музыка
Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению
Обновлено вчера в 23:09
Транспорт
В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля
Следующее заседание суда в городе Сан-Бернардино (США) по делу обладателя пояса WBO российского боксера Сергея Ковалева, подозреваемого в нападении на женщину в Калифорнии, состоится 19 апреля, сообщает Boxingscene.com.
Обновлено в 02:45
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой
Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь
Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.
Обновлено 03 апреля в 23:17
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13