Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»РИА Новости вчера в 20:15

Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ОНК рассказали, как часто Мамаев играет в футбол с сокамерниками

RT на русском03:11

Мамаев пошел на жертвы ради футбола

Lenta.ru02:53

Мамаев регулярно играет в футбол в «Бутырке»

Известиявчера в 21:05

Мамаев перевёлся в 12-местную камеру ради футбола

News.ruвчера в 22:59

В ОНК рассказали о том, как часто Павел Мамаев играет в футбол в СИЗО

РЕН ТВвчера в 21:37

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Газета.Ru02:01

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

РИА Новостивчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Баскетбол

Рассел Уэстбрук гарантировал себе сезонный трипл-дабл

Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Американский военный самолет заметили у берегов Крыма

Противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon вечером 5 апреля провел разведку над Черным морем, пролетев вдоль берегов России.
Обновлено в 00:01
Экономика

Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроекты

Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:38
Политика

Лукашенко наградил Матвиенко орденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Политика

Председатель ГД Вячеслав Володин дал интервью интернет-редакции официального сайта

ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Нападающий «Коламбуса» Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Происшествия

При взрывах в Афганистане погибли два человека

Обновлено в 03:03
Общество

В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки

Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:05
Политика

В Венесуэле ожидаются протестные акции

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против неспособности властей обеспечить базовые нужды населения.
Обновлено вчера в 22:06
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Единоборства

DAZN анонсировал бой Усика против Такама

Обновлено вчера в 15:40
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

Батальон военной полиции ЮВО торжественно встретили в Чечне после выполнения задач в Сирии

Отмечается, что прибывших военнослужащих встретили помощник начальника главного управления военной полиции ВС РФ полковник Сергей Кучерявый, командующий 58-й общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков, военком Грозного Ахмед Джайрханов, представители командования военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
Обновлено в 03:05
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Музыка

Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению

Обновлено вчера в 23:09
Транспорт

В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия

Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля

Следующее заседание суда в городе Сан-Бернардино (США) по делу обладателя пояса WBO российского боксера Сергея Ковалева, подозреваемого в нападении на женщину в Калифорнии, состоится 19 апреля, сообщает Boxingscene.com.
Обновлено в 02:45
Происшествия

На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой

Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие

Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь

Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.
Обновлено 03 апреля в 23:17
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Музыка

Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»

Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В Петербурге обнаружили пакеты с кусками человеческого тела

Обновлено в 04:44
Политика

Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов

Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное