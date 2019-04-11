Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в судеRT на русском вчера в 11:53

Готов возместить компенсацию, готов к иску. Хочу обратиться к Виталию, чтобы на основе видеозаписи, может, он вспомнил... и дал уже более правдивые показания. Поскольку Кокорин практически весь конфликт пытался его погасить и практически никакого отношения к нему не имеет.

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