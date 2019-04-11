Происшествия

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в судеRT на русском 11:53

Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.
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Мамаев и Кокорин извинились перед избитым водителем: «пил» или «бил»

Московский Комсомолец13:26

Кокорин-младший извинился перед Соловчуком

Газета.Ru12:35

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде

RT на русском11:53

П.Мамаев извинился в суде перед водителем В.Соловчуком

Агентство Москва12:00

Кокорин и Мамаев извинились перед Ушаковой за повреждение автомобиля

Чемпионат11:56

Мамаев в суде попросил прощения у потерпевшего Соловчука

ТАСС12:30

Мамаев: «За свои действия я извиняюсь. Готов компенсировать Соловчуку операцию и все остальное»

Sport24.ru11:49
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Происшествия

В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа

Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 16:00
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
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Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
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Здоровье

Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика

Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигла пика последних восьми месяцев.
Обновлено в 17:17
Футбол

Вильярреал — Валенсия 1:3

"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено в 15:29
Здоровье

В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов

За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
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В королевскую битву в Battlefield V добавили временный режим на двоих

Обновлено в 16:41
Политика

Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР

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Наука

Выявлено уязвимое место возбудителя сонной болезни

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Бернского университета определили ген, позволяющий возбудителям сонной болезни перемещаться по организму мухи цеце.
Обновлено в 07:15
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Транспорт

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Наука

Старейший коллекционный экземпляр холеры оказался незаразным

В связи с юбилеем окончания войны новое поколение британских исследователей взялось за реконструкцию событий времен пандемии и подробное изучение разных штаммов холерного вибриона.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы

Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Политика

Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»

Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Происшествия

В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку

Обновлено в 10:48
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Космос

Рогозин рассказал о финансировании работ по «Союзу-5»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в беседе с kp.ru рассказал о финансировании работ по созданию новой ракеты «Союз-5».
Обновлено в 06:14
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
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Спустили на землю. При каких заболеваниях не пустят в самолет?

Ведь человек с серьезными противопоказаниями может просто скончаться в самолете.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
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Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Петербурге завели дело на вандала, разбившего стекло в вагоне метро

Обновлено в 16:26
Общество

«Горилла парк» попросили на выход. Прокуратуре не нравится, что детская зона – на верхних этажах ТРК

Районная прокуратура в суде добивается запрета деятельности оператора «Горилла парка» – ООО «Горилла парк и сыновья» еще с прошлого года.
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Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
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Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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Рейтинг Путина среди электората растет

Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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