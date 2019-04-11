Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в судеRT на русском 11:53

Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде

Происшествия В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Здоровье Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.

Здоровье Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигла пика последних восьми месяцев.

Футбол Вильярреал — Валенсия 1:3 "Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.

Здоровье В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.

Политика Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.

Наука Выявлено уязвимое место возбудителя сонной болезни Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Бернского университета определили ген, позволяющий возбудителям сонной болезни перемещаться по организму мухи цеце.

Транспорт За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.

Наука Старейший коллекционный экземпляр холеры оказался незаразным В связи с юбилеем окончания войны новое поколение британских исследователей взялось за реконструкцию событий времен пандемии и подробное изучение разных штаммов холерного вибриона.

Происшествия Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Политика Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.

Политика Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение» Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».

Космос Первый частный луноход потерпел крушение при посадке Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.

Космос Рогозин рассказал о финансировании работ по «Союзу-5» Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в беседе с kp.ru рассказал о финансировании работ по созданию новой ракеты «Союз-5».

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Происшествия Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.

Политика Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Армия и оружие Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.