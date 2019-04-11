Происшествия
Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в судеRT на русском 11:53
Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.
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