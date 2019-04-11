Спорт

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в судеRT на русском 11:53

Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.
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Мамаев извинился перед избитым водителем «за лёгкий вред здоровью»

Life.ru12:28

Мамаев вступился за Кокорина на суде и извинился перед водителем Соловчуком

Спорт-Экспресс11:50

Кокорин и Мамаев извинились перед Ушаковой за повреждение автомобиля

Чемпионат11:56

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде

RT на русском11:53

Мамаев и Кокорин извинились перед Соловчуком и заявили о готовности компенсировать его лечение

Спорт БИЗНЕС Online11:52

Мамаев: «За свои действия я извиняюсь. Готов компенсировать Соловчуку операцию и все остальное»

Sport24.ru11:49

П.Мамаев извинился в суде перед водителем В.Соловчуком

Агентство Москва12:00
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Футбол

Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Общество

Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Новое оружие армии РФ, пистолет «Удав», получило серийную литеру.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Кино

«Современник» назвал место похорон артиста Геннадия Фролова

Отмечается, что родственники артиста приняли решение не проводить гражданскую панихиду в театре. О смерти Фролова стало известно 10 апреля.
Обновлено в 11:19
Политика

На Украине возбудили дело из-за видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 09:16
Общество

Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20
Энергетика

Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией

Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Политика

Литва отозвала посла из России из-за его «уязвимости»

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, поскольку становится "уязвимым".
Обновлено в 10:42
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа

Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

Обновлено в 12:12
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Футбол

На тренировке «Баварии» произошла драка

Обновлено в 10:37
Политика

МИД ответил на призыв ПАСЕ сформировать делегацию и заплатить взнос

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 10:43
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей

Вакцинация и закрытая одежда помогут защититься от клещей и, соответственно, заражения клещевым энцефалитом.
Обновлено в 06:47
Экономика

ЦБ подозревает Донхлеббанк в выводе активов со счетов клиентов

По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимости активов банка в сумме 2.3 млрд руб. недостаточно для удовлетворения обязательств в размере 2.9 млрд руб. Арбитражный суд Ростовской области 5 марта принял решение о признании банка банкротом.
Обновлено в 12:06
Недвижимость

В Минстрое рассказали об ипотеке для частных домов

Глава Минстроя Владимир Якушев заявил о намерении максимально приблизить ипотеку на возведение домов к условиям, выдвигаемым к квартирам.
Обновлено в 07:08
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Кино

Отрубленную голову Неда Старка покажут до премьеры «Игры престолов»

Обновлено в 08:26
Происшествия

Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения

Обновлено в 06:15
Авто

Renault Arkana получит совершенно новый мотор

Сообщается, что новинка получит «совершенно новый» агрегат, который был разработан ведущими инженерами Альянса.
Обновлено в 05:57
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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