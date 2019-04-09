Мамаев и Кокорин в зале суда устроили допрос свидетелю АндрацкинуSport.ru 10:43

В среду, десятого апреля, в Москве продолжились слушания по делу Мамаева и Кокорина, которые обвиняются в нападении на трёх человек в октябре минувшего года. Сегодня в зале Пресненского суда второй день, посвящённый допросу свидетелей.

Мамаев и Кокорин в зале суда устроили допрос свидетелю Андрацкину

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