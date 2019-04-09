Футбол
Мамаев и Кокорин в зале суда устроили допрос свидетелю АндрацкинуSport.ru 10:43
В среду, десятого апреля, в Москве продолжились слушания по делу Мамаева и Кокорина, которые обвиняются в нападении на трёх человек в октябре минувшего года. Сегодня в зале Пресненского суда второй день, посвящённый допросу свидетелей.
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Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
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Армия и оружие
Войска Хафтара в Ливии взяли под контроль юго-восток страны
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Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены
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Обновлено вчера в 16:02
Общество
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Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
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Кино
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Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
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Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
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Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
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Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» опубликовали в Сети
Обновлено в 09:06
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СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
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Россия запретила поставки груш и яблок из Белоруссии
Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки груш и яблок из Белоруссии.
Обновлено в 08:22
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001-2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд злотых до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
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ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
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Финансы
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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Технологии
Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет
Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.
Обновлено в 08:01