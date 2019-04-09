Футбол

Мамаев и Кокорин в зале суда устроили допрос свидетелю АндрацкинуSport.ru 10:43

В среду, десятого апреля, в Москве продолжились слушания по делу Мамаева и Кокорина, которые обвиняются в нападении на трёх человек в октябре минувшего года. Сегодня в зале Пресненского суда второй день, посвящённый допросу свидетелей.
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«Это тебе не Вегас». Мамаев и Кокорин зажгли в суде

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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: мне пофиг, чем это закончится!

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Мамаев и Кокорин в зале суда устроили допрос свидетелю Андрацкину

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Свидетель Андрацкин: «Мне вообще пофиг, как это все закончится»

Спорт-Экспресс10:41
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Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
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В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
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В Архангельске суд оштрафовал участников антимусорного митинга

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В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией

США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
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Общество

Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году

Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
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Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
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1 июня в Волгограде откроется Центр амбулаторной онкологической помощи

Обновлено в 10:23
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег

Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
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Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
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Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом

Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
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Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
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СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
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Россия запретила поставки груш и яблок из Белоруссии

Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки груш и яблок из Белоруссии.
Обновлено в 08:22
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Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001-2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд злотых до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
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В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
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«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
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Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет

Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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