Футбол

Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футболREGNUM 07:30

В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол. Ролик разместил телеграм-канал Mash. На кадрах видно, как спортсмены, обритые наголо, за колючей проволокой гоняют мяч вместе с другими осужденными.
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В УФСИН Белгородской области опровергли информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе

Sport24.ru07:43

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Газета.Ru06:40

Кокорин и Мамаев впервые сыграли в футбол в колонии (видео)

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Начальник колонии, где сидят Кокорин и Мамаев: «Какой футбол? Они сейчас в штрафном изоляторе»

Спорт-Экспресс05:37
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В деле о MH17 найдены новые свидетели

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Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
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Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

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Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
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Против Порошенко завели 11 уголовных дел

Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
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Политика

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Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.
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Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей.
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Финансы

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"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о своем переходе из «Вильярреала» в «Валенсию», поведал о восстановлении от травмы колена, а также заявил, что постарается заслужить больше игрового времени в новом сезоне.
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Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила грамоту о назначении на пост министра обороны ФРГ вместо покинувшей эту должность Урсулы фон дер Ляйен, кандидатуру которой накануне Европарламент утвердил председателем Еврокомиссии.
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Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
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17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
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Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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