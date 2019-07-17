Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футболREGNUM 07:30
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол. Ролик разместил телеграм-канал Mash. На кадрах видно, как спортсмены, обритые наголо, за колючей проволокой гоняют мяч вместе с другими осужденными.
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Здоровье
Бари Алибасов может остаться инвалидом из-за неправильного лечения
В документах, которые Бари Алибасов выложил в Сеть, значится диагноз «язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 см». По мнению специалистов в области гастроэнтерологии, такое сужение может привести к неспособности принимать пищу человеком.
Обновлено в 07:15
Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
Обновлено в 06:33
Происшествия
Мосгорсуд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом
Мосгорсуд в среду признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе денег за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:46
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Спорт
Чеченский мальчик отжался 4818 раз и побил рекорд ингушского мальчика
Рохим Куриев отжался от пола 4818 раз, что, по словам главного редактора одной из Книг рекордов России Станислава Коненко, является «мировым рекордом в категории наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет».
Обновлено в 07:19
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Политика
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных дел
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05
Политика
Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии
Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей
Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Samsung Galaxy A10s получит улучшенные камеру, SoC, аккумулятор, а также дактилоскопический датчик
Последние несколько недель ходят слухи о том, что Samsung планирует выпустить улучшенную версию смартфона Samsung Galaxy A10, которая поступит в продажу под названием Samsung Galaxy A10s.
Обновлено в 07:24
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Игры
Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке
Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Здоровье
В Челябинской области зафиксировано 27 случаев заболевания бешенством
За шесть месяцев 2019 года в Челябинской области зарегистрировано 27 случаев заболевания бешенством среди животных в 22 территориях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.
Обновлено в 05:21
Футбол
Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»
Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о своем переходе из «Вильярреала» в «Валенсию», поведал о восстановлении от травмы колена, а также заявил, что постарается заслужить больше игрового времени в новом сезоне.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Политика
Лидер ХДС Крамп-Карренбауэр станет новым министром обороны Германии
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила грамоту о назначении на пост министра обороны ФРГ вместо покинувшей эту должность Урсулы фон дер Ляйен, кандидатуру которой накануне Европарламент утвердил председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 05:48
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Apple хочет вернуть первоначальный радужный логотип
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Общество
Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов
Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Обновлено в 06:13
Политика
Познер признался, в каком случае уехал бы из России
Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
Обновлено в 04:56