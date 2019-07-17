В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол. Ролик разместил телеграм-канал Mash. На кадрах видно, как спортсмены, обритые наголо, за колючей проволокой гоняют мяч вместе с другими осужденными.

Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол

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