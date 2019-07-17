с чего всё началось

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии. В пресс-службе УФСИН заявили, что журналисты неправильно поняли слова начальника колонии, отмечает «Интерфакс».

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

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