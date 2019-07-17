Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изоляторBFM.ru 12:10
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии. В пресс-службе УФСИН заявили, что журналисты неправильно поняли слова начальника колонии, отмечает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Телеграм-канал Mash опубликовал видео того, как осуждённые экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев играют в футбол в исправительной колонии.Life.ru06:10
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
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