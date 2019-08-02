Футбол
Мамаев и Кокорин подали прошение об УДОНева Спорт вчера в 09:30
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, отбывающие наказание в белгородской колонии, подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы.
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с чего всё началось
В Алексеевский районный суд Белгородской области поступили ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.Интерфакс-Спортвчера в 09:36
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Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО
Агентство Москвавчера в 09:18
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