Происшествия

Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДОИзвестия 09:35

Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом 2 августа «РИА Новости» сообщили в Алексеевском суде Белгородской области.
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с чего всё началось

Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.
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Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

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Осужденные футболисты П.Мамаев и А.Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

Агентство Москва09:18

Юристы оценили вероятность получения УДО Кокориным и Мамаевым

Матч ТВ12:08
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Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

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Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
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Шоу-бизнес

Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына

«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».
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Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Политика

В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией

В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Политика

Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер

ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
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В ДТП на Митрофаньевском шоссе пострадали пассажиры маршрутки

В результате аварии есть пострадавшие — травмы средней степени тяжести получили пассажиры маршрутки.
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

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Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника

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Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:30
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В ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье погибли пять человек

В результате ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье пять человек погибли и 18 получили травмы.
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Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке

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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков

Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
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В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
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Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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