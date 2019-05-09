Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колониюГазета.Ru 08:14

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс". Форвард "Зенита" Александр Кокорин тоже намеревается это сделать.
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Новое время - The New Times01:22
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На Украине вместо обещанного снижения с 1 июня цены на газ повысятся

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Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
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«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
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В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
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Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
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Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы

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Китай ответил США в торговой войне

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Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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