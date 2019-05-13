Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колониюГазета.Ru вчера в 08:14
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс". Форвард "Зенита" Александр Кокорин тоже намеревается это сделать.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов
До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:44
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено вчера в 12:39
Музыка
Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»
Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.
Обновлено в 04:51
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня ночью губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Политика
Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского
Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Администрация отменила шоу Виталины Цымбалюк-Романовской в храме
Многие верующие выступили против концерта Виталины Цымбалюк-Романовской в стенах храма, «завалив» прессу и местную администрацию жалобами с требованием отменить выступление, судя по всему, добившись своего.
Обновлено в 03:25
Технологии
Беспилотные комбайны появятся на полях Томской области в 2019 году
Согласно материалам форума, беспилотные комбайны предполагается задействовать в 2019-2021 годах, компании уже провели инвентаризацию оборудования, техники и технологической базы хозяйств.
Обновлено вчера в 00:55
Шоу-бизнес
Илья Яббаров ушел из проекта «Дом-2»
Обновлено в 04:27
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии
Периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку, как в случае с рейсом Калининград — Москва, сказал РБК источник в крупной авиакомпании О том, что рейс "Аэрофлота" Калининград — Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Суд вынес приговор экс-главе тюменской налоговой
Экс-руководителю УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой вынесен приговор.
Обновлено в 00:51
Политика
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Осаке.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Гаджеты
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Экономика
Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов
Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Футбол
«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:24