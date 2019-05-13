Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колониюГазета.Ru вчера в 08:14

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс". Форвард "Зенита" Александр Кокорин тоже намеревается это сделать.

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

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