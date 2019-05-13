Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колониюГазета.Ru 08:14
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс". Форвард "Зенита" Александр Кокорин тоже намеревается это сделать.
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Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентство «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых востребованных автомобилей в России.
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Известный российский актер театра и кино Никита Панфилов заявил, что в планах у украинских производителей есть намерение снять продолжение популярного телесериала «Пес», где он играет главную роль, поэтому у него нет желания посещать Крым.
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Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
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Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
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Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.
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Кузнецов заявил, что не переживает за отсутствие набранных очков на ЧМ
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Обновлено в 13:29
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Александра Головина заметили с новой пассией на Крайнем Севере
Оказалось, молодые люди снимаются вместе в новом фильме «Буран» Свердловской киностудии.
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Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
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Киев пообещал РФ «сюрпризы» из-за паспортов для ДНР и ЛНР
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Обновлено в 10:59
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Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитации
Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Политика
Второй тур выборов президента состоится в Литве
Через две недели, 26 мая, в стране пройдет второй тур президентских выборов.
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье
32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Футбол
Завершен процесс прошивки газона на новой арене «Динамо»
Процесс прошивки газона на новом стадионе московского футбольного клуба "Динамо" завершен, сообщается в аккаунте в Twitter компании, проводившей работы.
Обновлено в 10:33
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Экономика
Крымский мост обходится дороже, чем планировалось
Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:44
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
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Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
Обновлено в 11:50
Политика
Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи
Президент России Владимир Путин встретится с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая в Сочи.
Обновлено в 12:45
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Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Происшествия
В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда
Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России
Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
Политика
Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование относительно возможного вмешательства высших должностных лиц государства в работу судей.
Обновлено в 04:27
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
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