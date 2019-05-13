Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колониюГазета.Ru 08:14

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс". Форвард "Зенита" Александр Кокорин тоже намеревается это сделать.
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Мамаев подаст апелляцию на решение Пресненского суда

Sport24.ru10:54

Футболистов Кокорина и Мамаева могут этапировать в ярославскую колонию

Новости Ярославля 76.ru10:52

Кокорин и Мамаев намерены обжаловать приговор или выйти по УДО

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Мамаев подаст жалобу на решение суда

Спорт-Экспресс10:22

Мамаев обжалует решение суда

Матч ТВ10:45

Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам заключения

Новое время - The New Times01:22
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Авто

Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля

Эксперты аналитического агентство «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых востребованных автомобилей в России.
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Российский актер Панфилов рассказал, почему не хочет ехать в Крым

Известный российский актер театра и кино Никита Панфилов заявил, что в планах у украинских производителей есть намерение снять продолжение популярного телесериала «Пес», где он играет главную роль, поэтому у него нет желания посещать Крым.
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Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
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Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
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Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.
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Кузнецов заявил, что не переживает за отсутствие набранных очков на ЧМ

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился эмоциями после победного матча чемпионата мира с Чехией (3:0).
Обновлено в 13:29
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Александра Головина заметили с новой пассией на Крайнем Севере

Оказалось, молодые люди снимаются вместе в новом фильме «Буран» Свердловской киностудии.
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Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Политика

Киев пообещал РФ «сюрпризы» из-за паспортов для ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал России «сюрпризы» в ответ на решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 10:59
Политика

Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитации

Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Политика

Второй тур выборов президента состоится в Литве

Через две недели, 26 мая, в стране пройдет второй тур президентских выборов.
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье

32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
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Футбол

Завершен процесс прошивки газона на новой арене «Динамо»

Процесс прошивки газона на новом стадионе московского футбольного клуба "Динамо" завершен, сообщается в аккаунте в Twitter компании, проводившей работы.
Обновлено в 10:33
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Экономика

Крымский мост обходится дороже, чем планировалось

Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:44
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Футбол

Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
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Шоу-бизнес

Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

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Политика

Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи

Президент России Владимир Путин встретится с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая в Сочи.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
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Происшествия

В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч

В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда

Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

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Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
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Футбол

Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России

Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
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Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование относительно возможного вмешательства высших должностных лиц государства в работу судей.
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Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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