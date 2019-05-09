Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колониюГазета.Ru 08:14
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс". Форвард "Зенита" Александр Кокорин тоже намеревается это сделать.
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Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
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