Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колониюГазета.Ru 08:14

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс". Форвард "Зенита" Александр Кокорин тоже намеревается это сделать.

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

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