Происшествия

Мамаев и Кокорин извинились перед избитым водителем: «пил» или «бил»Московский Комсомолец 13:26

Следом выступил Павел Мамаев: - Я бы хотел принести извинения за тот лёгкой вред, который диагностировали. Я готов возместить компенсацию морального вреда и также хочу к Виталию обратиться, чтобы на основании видеозаписи, он вспомнил что Кокорин Александр на самом деле пытался погасить конфликт.
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Мамаев и Кокорин извинились перед избитым водителем: «пил» или «бил»

Московский Комсомолец13:26

Кокорин-младший извинился перед Соловчуком

Газета.Ru12:35

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде

RT на русском11:53

П.Мамаев извинился в суде перед водителем В.Соловчуком

Агентство Москва12:00

Кокорин и Мамаев извинились перед Ушаковой за повреждение автомобиля

Чемпионат11:56

Мамаев в суде попросил прощения у потерпевшего Соловчука

ТАСС12:30

Мамаев: «За свои действия я извиняюсь. Готов компенсировать Соловчуку операцию и все остальное»

Sport24.ru11:49
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Эмбер Херд просит суд отменить иск Джонни Деппа по делу о клевете

Актриса Эмбер Херд попросила суд отклонить иск ее бывшего мужа Джонни Деппа, который обвинил ее в клевете.
Обновлено в 21:05
Происшествия

Официант кофейни разоблачил траты Мамаева и Кокорина

Прокурор попросил зачитать показания, которые официант дал на предварительном следствии: свидетель не вспомнил, как Мамаев назвал Пака, и ранее не отмечал агрессивного поведения Гайсина (второй пострадавший чиновник).
Обновлено в 14:17
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.
Обновлено в 21:29
Кино

Disney собирается запустить сервис потокового видео

Сервис потокового видео под названием Disney Plus собирается запустить компания Walt Disney Company.
Обновлено в 20:20
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Обновлено в 20:58
Гаджеты

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин

Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено в 22:55
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Футбол

Никола Влашич: «Лучшим в „Спартаке“ был Зе Луиш»

Считаю, форвард провел очень качественный матч. (Виталий Айрапетов) Полностью интервью Николы Влашича - здесь.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне

В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
Обновлено в 19:47
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Елену Корикову обвиняли в алкоголизме и затворничестве. От кого скрывается «Бедная Настя»?

Обновлено в 22:00
Политика

Грузовик сбивает Зеленского в видеоролике штаба Порошенко

Обновлено в 03:33
Общество

Роскомнадзор заблокировал ярославское СМИ

«Яркуб» был одним из трех ярославских сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на колоннах здания местного УВД.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34

Обновлено в 22:46
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено в 22:39
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой

Обновлено в 12:35
Здоровье

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Экономика

Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян

3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.
Обновлено в 22:52
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено в 17:07
Экономика

Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства

Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — атомная подлодка специального назначения "Белгород" — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено в 20:35
Экономика

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Общество

Россиянка выиграла фотографический «Оскар»

Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено в 19:25
Транспорт

Депутаты предлагают изменить скоростной режим

Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено в 06:30
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван, так как дипломату, имеющему статус специального свидетеля, может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.
Обновлено в 19:20
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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