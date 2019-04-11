Происшествия
Мамаев и Кокорин извинились перед избитым водителем: «пил» или «бил»Московский Комсомолец 13:26
Следом выступил Павел Мамаев: - Я бы хотел принести извинения за тот лёгкой вред, который диагностировали. Я готов возместить компенсацию морального вреда и также хочу к Виталию обратиться, чтобы на основании видеозаписи, он вспомнил что Кокорин Александр на самом деле пытался погасить конфликт.
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Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Эмбер Херд просит суд отменить иск Джонни Деппа по делу о клевете
Актриса Эмбер Херд попросила суд отклонить иск ее бывшего мужа Джонни Деппа, который обвинил ее в клевете.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Официант кофейни разоблачил траты Мамаева и Кокорина
Прокурор попросил зачитать показания, которые официант дал на предварительном следствии: свидетель не вспомнил, как Мамаев назвал Пака, и ранее не отмечал агрессивного поведения Гайсина (второй пострадавший чиновник).
Обновлено в 14:17
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Игры
Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter
Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.
Обновлено в 21:29
Кино
Disney собирается запустить сервис потокового видео
Сервис потокового видео под названием Disney Plus собирается запустить компания Walt Disney Company.
Обновлено в 20:20
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
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Гаджеты
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин
Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено в 22:55
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Футбол
Никола Влашич: «Лучшим в „Спартаке“ был Зе Луиш»
Считаю, форвард провел очень качественный матч. (Виталий Айрапетов) Полностью интервью Николы Влашича - здесь.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне
В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
Обновлено в 19:47
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Елену Корикову обвиняли в алкоголизме и затворничестве. От кого скрывается «Бедная Настя»?
Обновлено в 22:00
Политика
Грузовик сбивает Зеленского в видеоролике штаба Порошенко
Обновлено в 03:33
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославское СМИ
«Яркуб» был одним из трех ярославских сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на колоннах здания местного УВД.
Обновлено в 15:24
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено в 22:39
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Экономика
Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян
3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.
Обновлено в 22:52
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Экономика
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — атомная подлодка специального назначения "Белгород" — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено в 20:35
Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Общество
Россиянка выиграла фотографический «Оскар»
Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено в 19:25
Транспорт
Депутаты предлагают изменить скоростной режим
Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено в 06:30
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван, так как дипломату, имеющему статус специального свидетеля, может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.
Обновлено в 19:20