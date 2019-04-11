Происшествия

Пострадавший из-за Кокорина и Мамаева водитель назвал сумму убытковВзгляд.ру 12:19

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал в суде о сумме убытков, которую понес в результате нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Водитель ведущей «Первого канала» оценил ущерб от драки с футболистами

РБК13:28

Соловчук: Кокорина и Мамаева узнал из видео по новостям про Монте-Карло

Чемпионат11:39

«Из носа хлынула кровь, я услышал хруст». Водитель рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Sport24.ru14:40

Мамаев и Кокорин извинились перед избитым водителем: «пил» или «бил»

Московский Комсомолец13:26

Потерпевший Соловчук в суде заявил, что не оскорблял Кокорина и Мамаева

ТАСС07:41

Избитый Кокориным и Мамаевым восстановил хронику событий: Я услышал хруст костей

РЕН ТВ08:21

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал о драке

РИА Новости10:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Игры

Авторы Hitman 2 представили годовой план развития

Недавно студия IO Interactive рассказала о том, что ждёт игроков Hitman 2 в апреле. А теперь решила заглянуть в будущее ещё дальше.
Обновлено в 14:35
Происшествия

По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых

Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Топурия согласилась продвигать трехлетнюю дочь в шоу-бизнесе

Трехлетняя дочь знаменитости обожает выступать на сцене. Кети Топурия не исключает, что Оливия пойдет по ее стопам.
Обновлено в 13:21
Политика

Действие конституции приостановлено в Судане

Обновлено в 08:11
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку

Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Экономика

Еврокомиссия введет пошлины на удобрения из России

Спорные энергокорректировки Еврокомиссия с 12 апреля вводит предварительные пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси (КАС, используется в качестве удобрения) из России в размере 31,9% для "Еврохима" Андрея Мельниченко и 34% для "Акрона" Вячеслава Кантора и прочих российских поставщиков.
Обновлено в 12:43
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

СМИ: в Алеппо прогремели два взрыва

Обновлено в 10:44
Политика

Сноуден прокомментировал арест Ассанжа

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:56
Происшествия

При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина

Обновлено в 13:16
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено в 11:36
Политика

Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить

Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено в 15:05
Политика

В ПАСЕ призвали РФ сформировать делегацию и заплатить взносы

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, в которой призвали Россию сформировать делегацию и возобновить платежи в СЕ, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 01:42
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика

Порошенко заявил о желании баллотироваться в Европарламент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в Европарламент на выборах в 2024 году в случае, если проиграет во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 12:23
Общество

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру

В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Обновленный автомобиль японской автомобилестроительной компании Isuzu D-Max презентовали на московской выставке.
Обновлено в 05:23
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Общество

Отреставрированный фонтан «Дружба народов» на ВДНХ заработает к маю

Отреставрированный фонтан "Дружба народов" на ВДНХ заработает к маю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 12:18
Футбол

Малуда узнал об увольнении из «Цирюха» из клубного Twitter

Вице-чемпион мира 2006 года Флоран Малуда узнал об увольнении из «Цюриха» из клубного Twitter.
Обновлено в 08:48
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное