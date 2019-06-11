Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колониюThe Moscow Post 03:19

Мосгорcуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы осужденных за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако спортсмены от заседания ничего не ждут и готовятся к переезду из СИЗО в колонию.

с чего всё началось

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал о настрое футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Советский спорт". По его словам, футболисты сейчас готовятся к переезду в колонию.

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

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