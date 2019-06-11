Футбол

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колониюThe Moscow Post 03:19

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал о настрое футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Советский спорт". По его словам, футболисты сейчас готовятся к переезду в колонию.
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с чего всё началось

Мамаев может быть освобожден из колонии 10 ноября

Мосгорcуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы осужденных за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако спортсмены от заседания ничего не ждут и готовятся к переезду из СИЗО в колонию.
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Газета.Ru02:58

Мамаев считает дни до свободы и надеется на московскую прописку

Вести.Ruвчера в 20:37

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РЕН ТВвчера в 19:40

Мамаев может быть освобожден из колонии 10 ноября

Известиявчера в 19:13
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Футбол

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Сын Бари Алибасова признал, что отец может умереть

Бари Алибасов-младший, сын музыкального продюсера, рассказал о риске летального исхода для отца.
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Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
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«Краснодар» поддержал своего полузащитника Виктора Классона.
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Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
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Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест

Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
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Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
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Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью

Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.
Обновлено в 03:28
Авто

АвтоВАЗ ответил, почему они не выпускают «классику»

По словам Березия, время автомобилей классической компоновки ушло, а о том, что ни под какие подушки безопасности эти машины не переделать, было официально заявлено еще 20 лет назад.
Обновлено в 02:19
Авто

В России с 1 июля запретили ввоз праворульных микроавтобусов

В России установили запрет с 1 июля на ввоз на территорию страны импортных праворульных машин с 8 и более посадочными местами.
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Экономика

Генпрокуратура назвала ущерб от преступлений в 2019 году

Ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года составил 232,5 миллиарда рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за прошлый год, всего совершено 666 тысяч 961 преступление, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
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Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия

У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами

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Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
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В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков

В Петербурге на 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Северной столицы Павел Зеленков.
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Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

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Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
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Стартовый комплекс космодрома Восточный застрахуют на 7,3 млрд рублей

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Как прошла церемония открытия юбилейного, 30-го «Кинотавра»

Константин Хабенский на открытии 30-го «Кинотавра» поддержал «неудобного журналиста»
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СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

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Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Происшествия

В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты

Туннель, который, возможно, ведёт к Янтарной комнате, обнаружен в поселении Мамерки (Польша), передаёт RMF FM.
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Ubisoft представила на E3 Watch Dogs Legion

В рамках конференции E3 компания Ubisoft представила новую часть популярной серии игр Watch Dogs Legion.
Обновлено вчера в 21:55
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Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
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Садальский поведал о судьбе алмазной коллекции Людмилы Зыкиной

Известный актер Станислав Садальский в Instagram рассказал о знаменитой алмазной коллекции певицы Людмилы Зыкиной.
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Газонокосилка Honda установила очередной рекорд скорости

Газонокосилка Honda Mean Mower попала в книгу рекордов Гиннеса, разогнавшись с места до 100 миль в час (161 км/час) за 6,29 секунды.
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Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
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Huawei хочет заменить Android российской ОС

Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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