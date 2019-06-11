Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колониюThe Moscow Post 03:19
Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал о настрое футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Советский спорт". По его словам, футболисты сейчас готовятся к переезду в колонию.
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с чего всё началось
Мосгорcуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы осужденных за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако спортсмены от заседания ничего не ждут и готовятся к переезду из СИЗО в колонию.Известиявчера в 19:13
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Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
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Как прошла церемония открытия юбилейного, 30-го «Кинотавра»
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Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
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Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
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