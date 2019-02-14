Мамаева перевели в большеместную камеру перед футбольным матчем в СИЗОИзвестия вчера в 06:23

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, подозреваемый в побоях и хулиганстве, в преддверие футбольного матча в СИЗО переведен в 12-местную камеру. Об этом в четверг, 14 февраля, «Известиям» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Мамаева перевели в большеместную камеру перед футбольным матчем в СИЗО

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