Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком. По словам Мамаева, когда он бил Соловчука, водитель говорил: «Хватит».

Мамаев рассказал, что Кокорин пытался предотвратить драку с Соловчуком

Футбол Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Авто Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.

Здоровье В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.

Шоу-бизнес Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Путешествия Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.

Происшествия При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".

Авто Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Происшествия Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.

Футбол Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.

Происшествия МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте "По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Гаджеты «Яндекс» запустит собственный сервис проката электросамокатов «Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive Lite.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Политика Рада приняла закон об использовании украинского языка Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Политика Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.

Музыка Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star 24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.

Экономика Чистая прибыль Globaltruck в 2018 году выросла на 54% Чистая прибыль группы Globaltruck — одного из крупнейших в России грузовых автомобильных перевозчиков — по итогам 2018 года выросла на 54,2% — до 430,9 млн руб. Общая выручка транспортного оператора увеличилась на 23,5% — до 8,2 млрд руб. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе Globaltruck, поступившем в редакцию ГиД сегодня вечером.

Кино Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах Стало известно, сколько смогли заработать актёры за время съемок в фильмах киновселенной Marvel.

Здоровье Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.

Происшествия На проспекте Художников сбили девочку на самокате На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.

Авто MSA представило 510-сильный внедорожник на базе Hummer H1 Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Политика Началось заседание Совбеза ООН по паспортам для Донбасса Ранее президент России Владимир Владимир Путин прокомментировал созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Футбол Крылья Советов — Урал 0:1 Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Урала».