Спорт

Мамаев рассказал, что Кокорин пытался предотвратить драку с СоловчукомНева Спорт 09:42

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком. По словам Мамаева, когда он бил Соловчука, водитель говорил: «Хватит».
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Павел Мамаев: Уже не хотел бить водителя, поэтому наносил удары по машине

Советский спорт10:27

Мамаев рассказал, что Кокорин пытался предотвратить драку с Соловчуком

Нева Спорт09:42

Кокорин и Мамаев дали показания. Там все очень путано, но мы собрали главное

Sports.ru12:55

Мамаев признал в суде свою вину за избиение водителя Соловчука

Life.ru09:32

Мамаев рассказал, что Кокорин пытался его остановить во время драки с Соловчуком

Матч ТВ09:30

Кокорин: не хватило сил, чтобы остановить Мамаева, когда он пошёл на Соловчука

Чемпионат11:15

Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»

Sport.ru09:44
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Футбол

Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Авто

Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Здоровье

В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту

Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Шоу-бизнес

Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде

В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.
Обновлено в 06:31
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Солдат ВСУ открыл стрельбу по сослуживцам в пьяном угаре

Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Путешествия

Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью

Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Происшествия

Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста

Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено в 15:52
Футбол

Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Гаджеты

«Яндекс» запустит собственный сервис проката электросамокатов

«Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive Lite.
Обновлено в 11:41
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика

Рада приняла закон об использовании украинского языка

Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Энергетика

Польша приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 20:14
Экономика

Чистая прибыль Globaltruck в 2018 году выросла на 54%

Чистая прибыль группы Globaltruck — одного из крупнейших в России грузовых автомобильных перевозчиков — по итогам 2018 года выросла на 54,2% — до 430,9 млн руб. Общая выручка транспортного оператора увеличилась на 23,5% — до 8,2 млрд руб. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе Globaltruck, поступившем в редакцию ГиД сегодня вечером.
Обновлено в 12:54
Кино

Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах

Стало известно, сколько смогли заработать актёры за время съемок в фильмах киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 08:12
Здоровье

Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
Происшествия

На проспекте Художников сбили девочку на самокате

На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.
Обновлено в 16:26
Авто

MSA представило 510-сильный внедорожник на базе Hummer H1

Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин.
Обновлено в 09:20
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

Началось заседание Совбеза ООН по паспортам для Донбасса

Ранее президент России Владимир Владимир Путин прокомментировал созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:29
Футбол

Крылья Советов — Урал 0:1

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Урала».
Обновлено в 11:26
Происшествия

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан

По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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