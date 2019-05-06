Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в судеREGNUM 15:29

Безусловно, я раскаиваюсь. Это принесло большой вред моей семье. Я еще раз прошу прощения у потерпевших. Хотелось бы вернуться в большой спорт, это будет возможно только, если мы быстрее освободиться. Это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин во время выступления с последним словом в Пресненском районном суде Москвы признали, что наносили удары потерпевшим.

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Политика Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.

Происшествия В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей Три автомобиля столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе дома 45, по предварительной информации один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авто Lada Xray Cross прошел краш-тест С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.

Происшествия Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском суде по уголовному делу о хулиганстве.

Происшествия В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авто МАЗ выводит на рынок конкурента «Газели» Минский автомобильный завод начал прием заявок на новый фургон МАЗ-365022 и микроавтобус МАЗ-281040, которые являются прямыми конкурентами «Газели».

Политика Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».

Кино Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.

Происшествия Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Политика Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме "С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.

Происшествия Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Финансы Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.

Происшествия В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, «связанных с Россией» Соцсети Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, страниц и паблков, которые были заподозрены в распространении политинформации об Украине и Сирии, а также о политике России по данным вопросам.

Происшествия Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.

Политика ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.