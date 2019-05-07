Футбол

Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбуРБК 15:49

«Хотелось бы вас по-человечески попросить не ломать судьбы ребят, дать нам возможность вернуться в семью и вновь заниматься любимым делом», — добавил он.
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Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбу

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Мамаев выступил в зале суда: «Я признаю вину. Наказание заслуженное»

Sport.ru16:44

Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»

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«Каждый день в неволе отдаляет нас от возвращения в спорт». Мамаев выступил с последним словом

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Эхо Москвы15:31

Мамаев: «Свое наказание мы уже отбыли. Хотелось бы вернуться в спорт. Это единственная работа, которую умеем делать»

Бомбардир.ру16:43
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
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СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

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Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей

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Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-Москва

"Аэрофлот" опровергает информацию о потере радиосвязи у самолёта Симферополь - Москва, - сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 11:24
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
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Столтенберг предостерег союзников по НАТО от взаимных ударов санкциями

Столтенберг пояснил, что НАТО хотело бы избежать ситуаций, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Авто

Skoda готовится к гоночному дебюту Fabia R5

В скором времени состоится гоночный дебют новой версии Skoda Fabia R5.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi на базе Snapdragon 855 получит имя Redmi K20 Pro

Обновлено в 08:30
Общество

ВЦИОМ: Почти половина россиян не представляют жизни без интернета

Почти половина россиян не представляют, как жить без интернета.
Обновлено в 02:11
Транспорт

Из-за «парадной» пробки южносахалинцы опоздали на работу и в школу

Обновлено в 19:10
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Гаджеты

«М.Видео» займется fashion-электроникой

На старте новая категория fashion смарт-часов насчитывает более десяти моделей, которые доступны эксклюзивно в интернет-магазине «М.Видео»: серия Gen4 от Fossil, в том числе, линейки Explorist и Venture, а также Falster 2 от Skagen.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Футбол

Фабио Капелло: «Полтора года Кокорину? Это чересчур»

Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.
Обновлено в 17:10
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено в 16:56
Кино

«Мстители: Финал» стал вторым самым кассовым фильмом в истории

Как передает ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика The Walt Disney, «Мстители: Финал» стал пятым фильмом в истории, который набрал более 2 млрд. в мировом прокате.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии

Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
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Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Футбол

Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе

«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
Обновлено в 16:52
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Происшествия

Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены

Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Политика

Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
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Просроченными лекарствами лечили пациентов двух ростовских больниц

Оказалось, пациентов лечили просроченными лекарствами в далеких от стерильности документах.
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Оригинальная Devil May Cry летом выйдет на Nintendo Switch

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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