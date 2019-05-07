Футбол
Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбуРБК 15:49
«Хотелось бы вас по-человечески попросить не ломать судьбы ребят, дать нам возможность вернуться в семью и вновь заниматься любимым делом», — добавил он.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Общество
Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»
Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено в 15:57
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-Москва
"Аэрофлот" опровергает информацию о потере радиосвязи у самолёта Симферополь - Москва, - сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 11:24
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Политика
Столтенберг предостерег союзников по НАТО от взаимных ударов санкциями
Столтенберг пояснил, что НАТО хотело бы избежать ситуаций, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Авто
Skoda готовится к гоночному дебюту Fabia R5
В скором времени состоится гоночный дебют новой версии Skoda Fabia R5.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Общество
ВЦИОМ: Почти половина россиян не представляют жизни без интернета
Почти половина россиян не представляют, как жить без интернета.
Обновлено в 02:11
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Гаджеты
«М.Видео» займется fashion-электроникой
На старте новая категория fashion смарт-часов насчитывает более десяти моделей, которые доступны эксклюзивно в интернет-магазине «М.Видео»: серия Gen4 от Fossil, в том числе, линейки Explorist и Venture, а также Falster 2 от Skagen.
Обновлено в 08:33
Футбол
Фабио Капелло: «Полтора года Кокорину? Это чересчур»
Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.
Обновлено в 17:10
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Кино
«Мстители: Финал» стал вторым самым кассовым фильмом в истории
Как передает ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика The Walt Disney, «Мстители: Финал» стал пятым фильмом в истории, который набрал более 2 млрд. в мировом прокате.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии
Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Футбол
Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе
«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
Обновлено в 16:52
Происшествия
Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Просроченными лекарствами лечили пациентов двух ростовских больниц
Оказалось, пациентов лечили просроченными лекарствами в далеких от стерильности документах.
Обновлено в 09:01
Игры
Оригинальная Devil May Cry летом выйдет на Nintendo Switch
Обновлено в 11:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31