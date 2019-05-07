Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбуРБК 15:49

«Хотелось бы вас по-человечески попросить не ломать судьбы ребят, дать нам возможность вернуться в семью и вновь заниматься любимым делом», — добавил он.

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