Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спортМР7.ру 15:29
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ходе прений в суде заявил, что ему хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт, сообщает «Чемпионат». По его словам, он раскаивается в содеянном и считает заслуженным наказание, которое отбыл в следственном изоляторе.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Экономика
Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.
Обновлено в 10:43
Общество
Годовой доход главы ЦИК Памфиловой сократился в 2,5 раза
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено в 10:32
Музыка
Вячеслав Бутусов написал новую песню на стихотворение Пушкина
Песня на стихи Пушкина войдет в новый альбом Бутусова, запись которого начнется сразу после творческого вечера в Москве.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
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Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни 13 человек
По данным властей мексиканского штата Коауила, в результате крушения бизнес-джета Bombardier Challenger 601 погибли 134 человек – десять пассажиров и три члена экипажа.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Обновлено в 14:47
Политика
Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
ВЦИОМ: Почти половина россиян не представляют жизни без интернета
Почти половина россиян не представляют, как жить без интернета.
Обновлено в 02:11
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России
Всего "Мстители" успели побить в России еще три рекорда: по предварительным продажам билетов (более 308,6 миллиона рублей), по сборам в первый день - около 432 миллионов рублей, и по срокам, за которые лента заработала 1 миллиард рублей - ранее этот рекорд составлял 3 дня.
Обновлено в 16:21
Политика
Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле
Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил на своей странице в Twitter Реджеп Озель, представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана в турецком избиркоме.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18