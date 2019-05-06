Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спортМР7.ру 15:29

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ходе прений в суде заявил, что ему хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт, сообщает «Чемпионат». По его словам, он раскаивается в содеянном и считает заслуженным наказание, которое отбыл в следственном изоляторе.

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт

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