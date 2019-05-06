Футбол

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спортМР7.ру 15:29

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ходе прений в суде заявил, что ему хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт, сообщает «Чемпионат». По его словам, он раскаивается в содеянном и считает заслуженным наказание, которое отбыл в следственном изоляторе.
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Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбу

РБК15:49

Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»

Sportbox.RU15:18

«Каждый день в неволе отдаляет нас от возвращения в спорт». Мамаев выступил с последним словом

Sport24.ru14:58

Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»

Матч ТВ15:18

Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать

Чемпионат14:57

Мамаев выступил в зале суда: «Я признаю вину. Наказание заслуженное»

Sport.ru16:44

Мамаев: «Свое наказание мы уже отбыли. Хотелось бы вернуться в спорт. Это единственная работа, которую умеем делать»

Бомбардир.ру16:43
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
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У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
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Песня на стихи Пушкина войдет в новый альбом Бутусова, запись которого начнется сразу после творческого вечера в Москве.
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Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
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«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

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Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

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Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего лайнера SSJ-100

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Происшествия

Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни 13 человек

По данным властей мексиканского штата Коауила, в результате крушения бизнес-джета Bombardier Challenger 601 погибли 134 человек – десять пассажиров и три члена экипажа.
Обновлено в 17:31
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Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Футбол

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Политика

Помпео рассказал о переговорах с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

ВЦИОМ: Почти половина россиян не представляют жизни без интернета

Почти половина россиян не представляют, как жить без интернета.
Обновлено в 02:11
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
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Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
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Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России

Всего "Мстители" успели побить в России еще три рекорда: по предварительным продажам билетов (более 308,6 миллиона рублей), по сборам в первый день - около 432 миллионов рублей, и по срокам, за которые лента заработала 1 миллиард рублей - ранее этот рекорд составлял 3 дня.
Обновлено в 16:21
Политика

Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле

Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил на своей странице в Twitter Реджеп Озель, представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана в турецком избиркоме.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
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МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
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Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
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Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

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Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
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Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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