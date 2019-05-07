Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спортМР7.ру 15:29
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ходе прений в суде заявил, что ему хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт, сообщает «Чемпионат». По его словам, он раскаивается в содеянном и считает заслуженным наказание, которое отбыл в следственном изоляторе.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде
На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:33
Здоровье
Заземление в верхах
Некоторые новости изложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 09:49
Футбол
Фабио Капелло: «Кокорин должен понимать, что вторым шансом нужно будет обязательно пользоваться. Если судьба даст его»
Александр должен осознать, что если судьба даст ему второй шанс, то им нужно обязательно попытаться воспользоваться.
Обновлено в 20:55
Хоккей
Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
Обновлено в 13:15
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Политика
Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников
Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено в 20:43
Общество
Met Gala 2019: Леди Гага и другие звезды на балу Института костюма
Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры.
Обновлено в 17:59
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Общество
Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»
Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица объяснила, почему перенесла свадьбу
Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Футбол
Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезона
Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан пропустит остаток сезона из-за травмы.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В ЧП в Шереметьево погиб гражданин США
Джереми Брукс летел в Мурманск работать гидом по рыбалке Гражданин США погиб в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево, он летел в Мурманск на работу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:23
Футбол
Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ
Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Технологии
В России создали систему бесперебойной работы интернета в машинах
Российская компания Incarnet, которая работает в сфере высокоскоростного интернета, создала новейшую систему обеспечения машин бесперебойным интернетом, рассказал основатель компании Антон Есин.
Обновлено в 20:50
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Общество
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»
К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено в 20:31
Футбол
«Бавария» и «МЮ» проявляют конкретный интерес к Дибале
Сообщается, что «Ювентус» готов отпустить Дибалу только в том случае, если заинтересованные стороны предложат за аргентинца более 100 миллионов евро.
Обновлено в 11:42
Единоборства
Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19