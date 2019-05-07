Футбол
Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбуРБК вчера в 15:49
«Хотелось бы вас по-человечески попросить не ломать судьбы ребят, дать нам возможность вернуться в семью и вновь заниматься любимым делом», — добавил он.
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Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать
Чемпионатвчера в 14:57
Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»
Sportbox.RUвчера в 15:18
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Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США
Китай склонен принять пакет мер по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%.
Обновлено в 00:18
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Экономика
Путин встретится с главой Федеральной налоговой службы
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, они обсудят сбор налогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева
Прокурор Светлана Тарасова намерена запросить обвинение для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 05 мая в 18:01
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Здоровье
В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село
Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Лжегенерал задержан в Подмосковье за продажу должностей в МВД
Полиция установила, что мужчина представлялся генерал-лейтенантом казачьих войск и за денежное вознаграждение предлагал гражданам трудоустройство в одном из районных управлений МВД России.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке
В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Андрей Малахов заступился за 11-летнюю дочь Алсу
Обновлено в 01:40
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Политика
Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Финансы
Мировые рынки восстановились, несмотря на угрозу торговой войны
Настроения инвесторов на азиатских рынках отчасти улучшились после сообщений, что Китай не планирует отказываться от торговых переговоров с США.
Обновлено в 02:11
Экономика
Крупнейший производитель яиц в России оказался на грани банкротства
История вопроса К началу 2010-х годов упомянутый кондопожский хлебокомбинат был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки в Северо-Западном регионе.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера
Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы объяснить причину удаления некоторых данных из первой версии документа, пишет BuzzFeed.
Обновлено в 02:32
Общество
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье
Правительство выделило из резервного фонда 55,3 млн руб. пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Николай Комличенко: «О вызове в сборную России пока не думаю»
Российский нападающий «Млады-Болеслав» Николай Комличенко рассказал о своем рекорде по забитым мячам в чешском чемпионате, а также возможном вызове в сборную России.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22