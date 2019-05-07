Футбол

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спортМР7.ру вчера в 15:29

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ходе прений в суде заявил, что ему хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт, сообщает «Чемпионат». По его словам, он раскаивается в содеянном и считает заслуженным наказание, которое отбыл в следственном изоляторе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбу

РБКвчера в 15:49

Мамаев: «Свое наказание мы уже отбыли. Хотелось бы вернуться в спорт. Это единственная работа, которую умеем делать»

Бомбардир.рувчера в 16:43

Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»

Матч ТВвчера в 15:18

«Каждый день в неволе отдаляет нас от возвращения в спорт». Мамаев выступил с последним словом

Sport24.ruвчера в 14:58

Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать

Чемпионатвчера в 14:57

Мамаев выступил в зале суда: «Я признаю вину. Наказание заслуженное»

Sport.ruвчера в 16:44

Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»

Sportbox.RUвчера в 15:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Политика

Порошенко вызвали на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура Украины пригласила действующего президента Петра Порошенко на допрос.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы

Международное сообщество должно найти возможности для политического диалога в Венесуэле, никакого военного вмешательства быть не должно, считает глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Названа доминирующая версия в деле о крушении SSJ-100

Бортовые самописцы самолета SSJ-100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок.
Обновлено в 01:30
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика

Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США

Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Политика

В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра

Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Транспорт

В поездах «Иволга» на МЦД появятся камеры видеонаблюдения

В поездах «Иволга», которые будут ходить по Московским центральным диаметрам (МЦД), установят камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:03
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника

Обновлено в 01:09
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено вчера в 02:29
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин предложил назвать самолет в честь бортпроводника, погибшего при спасении пассажиров в Шереметьево

Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти

Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду.
Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Журналистов Reuters помиловали и освободили в Мьянме

Корреспонденты информационного агентства Reuters Ва Лон и Сое Оо, которые были приговорены в Мьянме к семи годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны, были освобождены из тюрьмы спустя более двух лет заключения.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Обновлено вчера в 15:44
Политика

Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Авто

Британский бренд MG показал на видео готовность к производству в Индии

Китайская компания SAIC и американский концерн General Motors начали серийное производство нового кроссовера MG Hector – роскошного клона Chevrolet Captiva.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Макрон заявил о значимости России для Совета Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом заявил, что организация нуждается в России, а российская сторона нуждается в СЕ, передает BFMTV.
Обновлено вчера в 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное