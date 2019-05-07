Футбол

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спортМР7.ру вчера в 15:29

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ходе прений в суде заявил, что ему хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт, сообщает «Чемпионат». По его словам, он раскаивается в содеянном и считает заслуженным наказание, которое отбыл в следственном изоляторе.
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Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбу

РБКвчера в 15:49

Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»

Sportbox.RUвчера в 15:18

Мамаев: «Свое наказание мы уже отбыли. Хотелось бы вернуться в спорт. Это единственная работа, которую умеем делать»

Бомбардир.рувчера в 16:43

«Каждый день в неволе отдаляет нас от возвращения в спорт». Мамаев выступил с последним словом

Sport24.ruвчера в 14:58

Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать

Чемпионатвчера в 14:57

Мамаев выступил в зале суда: «Я признаю вину. Наказание заслуженное»

Sport.ruвчера в 16:44

Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»

Матч ТВвчера в 15:18
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Экономика

Чистая прибыль BMW в I квартале упала почти в 4 раза

Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2019 года упала в 3,88 раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности и составила 588 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 01:58
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

Обновлено в 03:47
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Общество

Генеральная репетиция парада Победы завершилась в столице

Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.
Обновлено в 04:31
Происшествия

На Южном Урале две женщины и 2-летний ребенок погибли на пожаре

Обновлено в 01:03
Футбол

Кокорин получит золотую медаль за чемпионство «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получит золотую медаль за победу «Зенита» в чемпионате России этого сезона.
Обновлено вчера в 12:46
Религия

Радоница в этом году отмечается 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:10
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Авто

Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы

Обновлено вчера в 11:34
Путешествия

«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали

«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Технологии

Starbucks перейдет на блокчейн Microsoft. Как это повлияет на покупателей

Сеть кофеен Starbucks начнет использовать технологию Microsoft Azure Blockchain, сообщает издание GeekWire.
Обновлено в 04:57
Политика

Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео

Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 05:27
Футбол

Обляков стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назван лучшим футболистом 27-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу

Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

На Таймыре при обрушении стены в заброшенном детсаду погиб подросток

Обновлено в 05:02
Футбол

СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»

Обновлено в 04:37
Происшествия

Полиция Шри-Ланки обнаружила тренировочную базу террористов

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Волгоградцам 9 мая предложат сделать выбор военной службы по контракту

Пункты отбора на военную службу по контракту Волгоградской области в День Победы проведут акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – Твой выбор!» в Волгограде, Камышине и Калаче-на-Дону.
Обновлено в 05:11
Общество

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек

В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Политика

В МИД Японии заявили, что Токио надеется на мирный договор с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно выразил надежду на заключение мирного договора с Россией в новой эпохе Рэйва, которая наступила с восхождением на престол нового императора Японии Нарухито.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке

Дело сына популярного певца Игоря Талькова о повторной езде в пьяном виде будет рассмотрено в особом порядке 21 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чертановского суда Москвы Татьяна Кулакова.
Обновлено в 05:00
Наука

Найден способ защитить сердечную мышцу при нехватке кислорода

Группа ученых из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта нашла способ защитить функции сердечной мышцы при нехватке кислорода.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%

Обновлено в 05:31
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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