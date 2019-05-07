Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спортМР7.ру вчера в 15:29
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ходе прений в суде заявил, что ему хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт, сообщает «Чемпионат». По его словам, он раскаивается в содеянном и считает заслуженным наказание, которое отбыл в следственном изоляторе.
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Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»
Sportbox.RUвчера в 15:18
Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать
Чемпионатвчера в 14:57
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Экономика
Чистая прибыль BMW в I квартале упала почти в 4 раза
Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2019 года упала в 3,88 раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности и составила 588 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 01:58
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Общество
Генеральная репетиция парада Победы завершилась в столице
Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.
Обновлено в 04:31
Футбол
Кокорин получит золотую медаль за чемпионство «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получит золотую медаль за победу «Зенита» в чемпионате России этого сезона.
Обновлено вчера в 12:46
Религия
Радоница в этом году отмечается 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:10
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено вчера в 11:34
Путешествия
«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали
«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Технологии
Starbucks перейдет на блокчейн Microsoft. Как это повлияет на покупателей
Сеть кофеен Starbucks начнет использовать технологию Microsoft Azure Blockchain, сообщает издание GeekWire.
Обновлено в 04:57
Политика
Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео
Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 05:27
Футбол
Обляков стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назван лучшим футболистом 27-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу
Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Волгоградцам 9 мая предложат сделать выбор военной службы по контракту
Пункты отбора на военную службу по контракту Волгоградской области в День Победы проведут акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – Твой выбор!» в Волгограде, Камышине и Калаче-на-Дону.
Обновлено в 05:11
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Политика
В МИД Японии заявили, что Токио надеется на мирный договор с Россией
Министр иностранных дел Японии Таро Коно выразил надежду на заключение мирного договора с Россией в новой эпохе Рэйва, которая наступила с восхождением на престол нового императора Японии Нарухито.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке
Дело сына популярного певца Игоря Талькова о повторной езде в пьяном виде будет рассмотрено в особом порядке 21 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чертановского суда Москвы Татьяна Кулакова.
Обновлено в 05:00
Наука
Найден способ защитить сердечную мышцу при нехватке кислорода
Группа ученых из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта нашла способ защитить функции сердечной мышцы при нехватке кислорода.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%
Обновлено в 05:31