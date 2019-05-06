Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в судеВедомости вчера в 15:43
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона». Мамаев извинился перед потерпевшими, «семьей и обществом».
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Мы свое наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать.
— Павел Мамаев, российский футболистБомбардир.ру вчера в 16:43
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Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать
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