Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в судеВедомости вчера в 15:43

Мы свое наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать.

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Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

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