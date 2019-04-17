Футбол

Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»Sports.ru 10:15

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
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Мать Роналду: «После вылета „Ювентуса“ Криштиану сказал мне: „Мама, я не волшебник“»

Sport24.ru09:37

«Я не способен творить чудеса». Что сказал Роналду маме после вылета из ЛЧ

Спорт-Экспресс10:48

Мама Роналду: Криштиану сказал, что не способен творить чудеса

Чемпионат10:32

Роналду - после вылета из Лиги чемпионов: «Мама, я не волшебник»

Евро-футбол.ру09:44

«Мама, я не творю чудес». Слова Роналду после вылета из Лиги чемпионов

Матч ТВ11:35

Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»

Sports.ru10:15

«Мама, я не волшебник». Роналду - о вылете «Ювентуса» из ЛЧ

Sport.ru10:14
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Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Кино

Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая

Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.
Обновлено в 06:53
Политика

Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США

Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Технологии

Аудитория Рунета выросла до 93 миллионов человек в 2019 году

Аудитория российского сегмента интернета выросла до 93 миллионов человек в нынешнем году.
Обновлено в 08:41
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Корреспондент Первого канала Илья Костин скончался на сороковом году жизни, сообщил председатель союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов.
Обновлено в 12:46
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Обновлено в 07:06
Экономика

ГТЛК нашла инвесторов для создания угольного терминала в Мурманске

Обновлено в 12:02
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ

Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Политика

Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

Обновлено в 00:52
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд рублей

Минфин России реализовал 17 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 124,62 млрд рублей.
Обновлено в 10:57
Политика

Суд продлил арест задержанным украинским морякам

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля арест украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 11:53
Политика

Путин заявил, что чиновники не должны отрываться от общества

Экс-глава ЦСР, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что только 38% чиновников в России заняты своими прямыми обязанностями, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Обновлено в 12:27
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Урал рулит: Светлаков грубо пообщался с Собчак на записи ее шоу

Обновлено в 10:48
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Энергетика

Белоруссия и Россия ведут переговоры о цене на транзит нефти

Представители министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России провели 16 апреля переговоры по вопросу о цене на транзит нефти по белорусской территории.
Обновлено в 08:40
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

Обновлено в 08:19
Армия и оружие

На Россию выдвинулись вертолеты НАТО

Обновлено в 12:29
Происшествия

В центре Петербурга горит дом Брискорна

Обновлено в 12:17
Происшествия

В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку

В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Космос

Секретная миссия истребила город пришельцев на Луне: на нашу планету доставили мумию инопланетянки

Эксперты заявили, якобы у них имеются фотокадры, свидетельствующие о том, что на спутнике земного шара было истреблено целое поселение внеземных существ.
Обновлено в 02:25
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Хоккей

Авангард — ЦСКА 0:0 (1-й период)

Обновлено в 09:59
Футбол

Агент назвал слухами информацию об интересе «Зенита» к Ковачичу

Обновлено в 10:40
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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