Футбол
Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»Sports.ru 10:15
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
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Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
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Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США
Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Технологии
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Обновлено в 08:41
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
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Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Происшествия
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Обновлено в 11:11
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд рублей
Минфин России реализовал 17 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 124,62 млрд рублей.
Обновлено в 10:57
Политика
Суд продлил арест задержанным украинским морякам
Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля арест украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 11:53
Политика
Путин заявил, что чиновники не должны отрываться от общества
Экс-глава ЦСР, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что только 38% чиновников в России заняты своими прямыми обязанностями, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Обновлено в 12:27
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Обновлено в 09:37
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
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Обновлено в 06:24
Энергетика
Белоруссия и Россия ведут переговоры о цене на транзит нефти
Представители министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России провели 16 апреля переговоры по вопросу о цене на транзит нефти по белорусской территории.
Обновлено в 08:40
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
На Россию выдвинулись вертолеты НАТО
Обновлено в 12:29
Происшествия
В центре Петербурга горит дом Брискорна
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
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Обновлено в 11:32
Космос
Секретная миссия истребила город пришельцев на Луне: на нашу планету доставили мумию инопланетянки
Эксперты заявили, якобы у них имеются фотокадры, свидетельствующие о том, что на спутнике земного шара было истреблено целое поселение внеземных существ.
Обновлено в 02:25
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Хоккей
Авангард — ЦСКА 0:0 (1-й период)
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