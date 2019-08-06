Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".

Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в «Зените»

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