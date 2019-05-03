Шоу-бизнес
Мать Ержана вступилась за Алсу после проигрыша сына на шоу «Голос. Дети»Телепрограмма вчера в 03:33
Результаты онлайн-голосования, в котором лидировала дочь Алсу, удивили даже Константина Эрнста. Руководитель Первого канала отметил, что такого разрыва в голосах между участниками не случалось за всю историю шоу.
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Мать Ержана Максима не уверена, что деньги помогли дочери Алсу выиграть «Голос. Дети»
Актуальные Новостивчера в 08:25
Мама Максима Ержана: «Не могу сказать, что дочке Алсу помогли выиграть деньги!»
7Дней.рувчера в 00:00
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Политика
Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому
Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Футбол
Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено вчера в 18:57
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус
Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Доход Василя Шайхразиева за год вырос на 9 млн рублей
Вице-премьер республики, бывший мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев получил 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
КНДР запустила несколько ракет малой дальности
Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Helsingin Sanomat (Финляндия): в Санкт-Петербурге открылось кафе для феминисток, чтобы женщины, наконец, смогли расслабиться (Helsingin Sanomat)
В канун Международного дня женщин в кафе «Симона» пыталась попасть группа мужчин-активистов из молодежной организации «Сеть», поддерживающей Кремль.
Обновлено вчера в 17:18
Наука
15-метровая «летающая рыба» прошла испытания
Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Шоу-бизнес
Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке без макияжа
Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено 02 мая в 15:20
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Житель Приморья угнал и сжег машину сожительницы
Полицейские стали искать угнанную машину и обнаружили ее – автомобиль был сожжен.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Здоровье
Дефицит воды в организме может привести к образованию тромбов
Многие уверены, что большое потребление воды приводит к отекам и прибавке в весе.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Порошенко уволил начальника своей охраны
Президент Украины Пётр Порошенко уволил Юрия Фёдорова с поста начальника службы безопасности главы государства.
Обновлено вчера в 12:24
Наука
Ученый-армянин из США сделал важное открытие в области медицины
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка
Шон Мендес снял клип о любви на складе
Премьера клипа Шона Мендеса "If I Can’t Have You" состоялась 3 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 23:46
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях
Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.
Обновлено вчера в 20:10
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Космос
Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно
В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Обновлено вчера в 16:44