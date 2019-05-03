Шоу-бизнес

Мать Ержана вступилась за Алсу после проигрыша сына на шоу «Голос. Дети»Телепрограмма вчера в 03:33

Результаты онлайн-голосования, в котором лидировала дочь Алсу, удивили даже Константина Эрнста. Руководитель Первого канала отметил, что такого разрыва в голосах между участниками не случалось за всю историю шоу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мать Ержана Максима не уверена, что деньги помогли дочери Алсу выиграть «Голос. Дети»

Актуальные Новостивчера в 08:25

«Мы надеялись на победу»: мама финалиста «Голос. Дети» о конкурсе и Алсу

Рамблервчера в 07:27

«Встает вопрос: а нужны ли отпрыскам богатых пап и мам эти шоу?»

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:30

Мать Ержана Максима не уверена, что деньги помогли дочери Алсу выиграть «Голос. Дети»

OAnewsвчера в 03:38

Мать Ержана вступилась за Алсу после проигрыша сына на шоу «Голос. Дети»

Телепрограммавчера в 03:33

Мать Максима Ержана встала на защиту Алсу после проигрыша сына на «Голос. Дети»

Дни24вчера в 05:04

Мама Максима Ержана: «Не могу сказать, что дочке Алсу помогли выиграть деньги!»

7Дней.рувчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:42, Ашберн
Политика

Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому

Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено вчера в 18:57
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус

Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Общество

Доход Василя Шайхразиева за год вырос на 9 млн рублей

Вице-премьер республики, бывший мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев получил 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

КНДР запустила несколько ракет малой дальности

Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Helsingin Sanomat (Финляндия): в Санкт-Петербурге открылось кафе для феминисток, чтобы женщины, наконец, смогли расслабиться (Helsingin Sanomat)

В канун Международного дня женщин в кафе «Симона» пыталась попасть группа мужчин-активистов из молодежной организации «Сеть», поддерживающей Кремль.
Обновлено вчера в 17:18
Наука

15-метровая «летающая рыба» прошла испытания

Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Шоу-бизнес

Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке без макияжа

Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено 02 мая в 15:20
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Житель Приморья угнал и сжег машину сожительницы

Полицейские стали искать угнанную машину и обнаружили ее – автомобиль был сожжен.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено вчера в 08:38
Здоровье

Дефицит воды в организме может привести к образованию тромбов

Многие уверены, что большое потребление воды приводит к отекам и прибавке в весе.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

Порошенко уволил начальника своей охраны

Президент Украины Пётр Порошенко уволил Юрия Фёдорова с поста начальника службы безопасности главы государства.
Обновлено вчера в 12:24
Наука

Ученый-армянин из США сделал важное открытие в области медицины

Обновлено вчера в 23:24
Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка

Шон Мендес снял клип о любви на складе

Премьера клипа Шона Мендеса "If I Can’t Have You" состоялась 3 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 23:46
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие

Россия захотела продать Турции Су-57

Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях

Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.
Обновлено вчера в 20:10
Транспорт

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Космос

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Обновлено вчера в 16:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное